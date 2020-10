Tăriceanu, despre noile restricții impuse de Guvernul Orban: Am sacrificat educația copiilor. Lucrăm de acasă! Nu mai mergem la cafenea! Și cu ce rezultate?

Lucian Alecu IMG_8043 Serban Nicolae Calin Popescu Tariceanu IMG_8043 Serban Nicolae Calin Popescu Tariceanu

Călin Popescu Tăriceanu atacă noile măsuri impuse de Guvernul Orban pe motiv că nu sunt eficiente. Senatorul propune că principală măsură de implementat este testarea în masă, care ar identifica și izola pe cei bolnavi de coronavirus.

„Guvernul Orban și trompetele lui răspândesc ideea că toți cei care contestăm măsurile pe care le-au luat suntem niște negaționiști ai existenței COVID-19! Greșit! Și noi, cei care punem sub semnul întrebării felul în care ei luptă cu COVID-19, știm că virusul există și că trebuie să ne protejăm. Cu ce nu suntem noi de acord este insistența guvernului PNL de a lua aceleași măsuri care de 7 luni nu dau rezultate. Am respectat tot ce ne-au spus: am stat 2 luni închiși în casă ieșind câte 2 ore dimineața și 2 seara. Am sacrificat educația copiilor. Lucrăm de acasă! Nu mai mergem la cafenea! Și cu ce rezultate?

Văd că acum au început din nou cu închideri și izolări în masă. În primul rând, cred că au închis HORECA doar dintr-o ambiție a guvernanților pentru că nu s-a stabilit nicăieri că acolo au fost focare de infecție. Și chiar dacă ar fi fost un loc sau două, nu închizi 20.000 de mici restaurante și cafenele și lași pe drumuri sute de mii de oameni, ci iei măsuri acolo unde s-a întâmplat!

În al doilea rând, izolarea nu trebuie făcută pentru oameni sănătoși, ci pentru cei pozitivi. Carantinarea sau izolarea la grămadă nu este doar o încălcare a drepturilor noastre, dar este și o crimă împotriva economiei și vieții sociale.

Aceste măsuri de izolare la grămadă sunt luate pentru că Iohannis și Orban refuză varianta normală: testarea masivă și constantă. Testând continuu poți să identifici persoanele pozitive. Poți să le izolezi pe ele și contacții lor, nu toată comunitatea. Gândiți-vă că trăiți într-o localitate de 1.000 de locuitori și într-una dintre locuințele din această comunitate se descoperă 3-4 pozitivi. Adică o familie. Conform regulamentelor impuse de guvernanți se izolează tot satul! Nu pot fi carantinați doar ei și cei care au fost contacte să fie testați?

Eu cred că izolarea și carantinare masivă are urmări în societate mult mai dramatice decât eventuala infectare a câtorva dintre noi. În primul rând, distruge relațiile umane care și așa se stabilesc atât de greu. În al doilea rând, distruge economia prin introducerea panicii și scăderea consumului. Nu în ultimul rând, izolarea în case combinată cu un nivel ridicat al stresului va produce scăderi dramatice de imunitate ceea ce, în momentul în care vom ieși din case, ne va face vulnerabili la orice virus sau microb. Și așa deschidem un cerc vicios care nu se mai închide niciodată!” scrie Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.