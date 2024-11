Jurnalul.ro › Ştiri › Politică › Băsescu, despre scrisoarea Kievului despre Simion: I-a trimis lui Ciolacu „o păsărică de la Kiev” Băsescu, despre scrisoarea Kievului despre Simion: I-a trimis lui Ciolacu „o păsărică de la Kiev”

Întrebat, miercuri seara, ce părere are despre George Simion, fostul președinte, Traian Băsescu, a zis: „Eu cred că are o singură mare problemă. Marea problemă este interdicția pe care o are de a intra în Republica Moldova și în Ucraina”.