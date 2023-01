Tudose despre guvernare: În condițiile în care îmi solicită acest lucru, voi accepta. De aici încolo, mingea e la el!

Întrebat, într-o conferință de presă, dacă este interesat de o funcție în noul Guvern, europarlamentarul Mihai Tudose a spus că i-a pus o singură condiție lui Marcel Ciolacu, iar dacă îi va solicita, nu îl va putea refuza.

„Am să spun o discuție pe care am avut-o doar eu cu domnia-sa (cu Marcel Ciolacu - n.r.). Am avut mai multe discuții pe această temă și la formarea primului guvern de coaliție, iar răspunsul meu a fost „Nu, nu mă interesează”. (...) Domnia-sa a insistat, și domnul Stănescu a insistat ș.a.m.d. I-am spus atunci domnului președinte Ciolacu că într-o singură situație nu pot să-l refuz, atunci când vine el prim-ministru, fiindcă și el atunci când eu am fost prim-ministru n-a zis nu să vină alături și să facem o echipă, să muncim alături unul de celălalt pentru Guvern, pentru țară. În condițiile în care domnia-sa îmi solicită acest lucru, nu am ce face și voi accepta. De aici încolo, mingea e la el!”, a spus Tudose.

Marcel Ciolacu, prezent la conferința de presă, a spus, glumind. „Eu nu mă așteptam să mă ia în serios, dar acum nu mai pot da înapoi”.

Tudose a precizat că nu are nicio preferință în privința funcției într-un viitor Guvern Ciolacu, ci are „doar nepreferință”, despre care Ciolacu știe.

„Nu sunt toate nepreferințe, că ar însemna un nu la ce-am vorbit mai devreme – ca să citez din ce-am spus mai devreme”, a mai spus Tudose.

Mihai Tudose a fost prim-ministru al României din 29 iunie 2017 până în 16 ianuarie 2018, când a demisionat

