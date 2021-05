Tudose, ironic la adresa lui Cîțu: „Eseele” băiatului de mingi antrenat de „briciul” austerității

Lucian Alecu

Eurodeputatul PSD Mihai Tudose lansează o serie de ironii la adresa premierului, despre care spune că este „un băiatul de mingi, antrenat de <briciul> austerității din 2010”: „Că doar Cîț la Boc nu-și scoate ochii”.

„<Eseele> băiatului de mingi... <Nu pot să stau să inventez lucruri> - și-a justificat Cîțu refuzul de a discuta cu presa, la ieșirea din plenul Parlamentului. Fuga pe coridoare a șefului Guvernului trece de ridicol și bate spre boli nervoase, mai ales prin jignirea grosolană a jurnaliștilor ce-și făceau meseria: <Nu v-aţi civilizat în 30 de ani>. Așa-i trebuie presei, dacă n-a citit la timp <eseele> lui Cîțu... <În orice ţară civilizată, declaraţii se dau într-un spaţiu normal>, s-a mai răstit Florinel. Oare băiatul de mingi al PNL-ului chiar crede că ține de normalitate atitudinea lui de fotbalist bosumflat că e trimis în tribună?...”, scrie pe Facebook Mihai Tudose.

El îl critică pe Cîțu și pentru declațiile privind pandemia, care este „depăşită oarecum”.

„<Oarecum> înseamnă locul 25 din 27, în UE, la vaccinarea cu cel puțin o doză, cu aproape 10% sub locul imediat superior, al Croației, care și-a vaccinat peste 35% din populație cu minim o doză. <Oarecum> - așa stăm și cu invizibilul PNRR: <un program foarte bun>, laudă Cîțu nevăzutul plan, <pentru că are clar nişte ţinte anuale şi dacă nu le loveşti, nu iei banii>. Ca la păcănele, așa vede premierul PNL redresarea și reziliența!... Dar cu creșterea vârstei de pensionare, stoparea scutirilor fiscale pentru IT și construcții sau mărirea impozitelor pentru locuințe - cu astea cum stăm, premier-care-nu-inventează-lucruri? Vom afla când vom fi puși în fața faptului împlinit și PNRR va fi deja depus la Bruxelles, cu reformele asumate pe următorii cinci ani, pentru o țară întreagă, fără minima ei informare despre ceea ce o așteaptă. Asta-i partea dureroasă, aia care nu se regăsește în <eseele> băiatului de mingi, antrenat de <briciul> austerității din 2010. Că doar Cîț la Boc nu-și scoate ochii”, încheie Tudose.

(sursa: Mediafax)