Turcan: Cine vrea să intre în Opoziţie să anunţe, cine doreşte să-şi asume guvernarea să şi-o asume

"O majoritate parlamentară stabilă pro-europeană se poate găsi. În acelaşi timp, cine nu-şi asumă responsabilitatea guvernării ar trebui să ridice un semn de întrebare. Cred că semnalul pe care oamenii l-au dat la vot şi obligaţia celor care susţin drumul european al României şi al României democratice ar trebui să primeze. Şi, atunci, cred cu tărie că dacă cineva vrea să intre în Opoziţie să anunţe, cine doreşte să-şi asume guvernarea să şi-o asume. Lucrurile să fie clare, pentru că orice motiv inventat sau pseudo-motiv nu face decât să decredibilizeze mai tare clasa politică. Din nefericire, aceste certuri permanente au dus la o decredibilizare a clasei politic", a afirmat Turcan, la Parlament, întrebată dacă PSD, PNL şi UDMR vor forma un Guvern stabil.



Întrebată dacă va reprezenta PNL la negocierile privind formarea coaliţiei în locul lui Ciprian Ciucu ea a precizat că nu. "Nu am fost chemată la negocieri, însă am lucrat la programul de guvernare şi am un cuvânt de spus pe câteva domenii pe care le-am coordonat", a adăugat Turcan.



"În momente delicate cred că oamenii politici poartă marea responsabilitate a cântăririi fiecărei declaraţii publice, pentru că tensiunile în momentul de faţă nu ajută în construirea unei coaliţii de guvernare şi argumentele personale nu sunt cele care trebuie să primeze atunci când vorbeşti despre guvernarea României într-o perioadă dificilă", a evidenţiat Turcan, întrebată dacă se vor lua măsuri în PNL împotriva lui Ciprian Ciucu după declaraţiile pe care le-a făcut la adresa PSD.



Turcan a susţinut, totodată, întrebată dacă îşi mai doreşte să mai fie ministru în viitorul Cabinet, că "nu mai este o chestiune de a dori sau de a nu mai dori".



"Miniştrii se selectează pe bază de criterii de performanţă, rezultat politic şi competenţă, aşadar vom vedea", a explicat ea.



În opinia sa, mandatul pe care l-a avut la Cultură a fost unul dintre "cele mai bune" din ultimii 35 de ani.



"Ocuparea funcţiei de ministru nu este o opţiune de dorinţă personală. Eu nu am ajuns ministru pentru că mi-am dorit, mi s-a propus să fiu ministrul Culturii şi am avut unul dintre cele mai bune mandate în ultimii 35 de ani ca ministru al Culturii, lucru dovedit prin investiţiile făcute în patrimoniul cultural, prin proiectele culturale derulate, prin politicile de educaţie culturală de care avem nevoie. Vom vedea ce se întâmplă după negocieri", a completat Raluca Turcan.

