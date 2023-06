Antena 3 CNN: UDMR iese de la guvernare

Urmare discuțiilor cu liderii politici, Uniunea Democrată Maghiară din România a decis să iasă de la guvernare în urma neînțelegerilor pe tema împărțirii ministerelor din Guvern.

"Acum aproape o săptămână am discutat şi colegii au spus că nu putem continua nici cu Ministerul Dezvoltării, nici cu Ministerul Mediului. Eu am spus că nu este corect pentru că avem rezultate la cele doua ministere. Se văd aceste rezultate, am lucrat profesionist,transparent, predictibil şi foarte serios la toate ministerele.

Sportul ca si IMM ca si turismul au dispărut din schemă. Noi am spus să mergem pe acordul din coaliţie. Nu se poate. Am spus atunci să mergem pe o variantă unde UDMR păstrează Ministerul Dezvoltării şi căutăm soluţii pentru Ministerul Mediului. Când eram aproape de soluţii ne-am trezit că nu se poate. Trebuie să mergem şi fără Dezvoltare şi fără Mediu", a spus Kelemen Hunor, potrivit Antena 3 CNN.