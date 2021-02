Un nou atac al Gabrielei Firea la adresa Guvernului: Ziua si minciuna!

Senatorul PSD, Gabriela Firea consideră că în domeniul sanitar s-au tăiat în acest an 2,6 miliarde lei față de anul trecut și îl întreabă pe premierul Florin Cîțu care este adevărul. „Sunt mai mulți bani la Sănătate da sau nu?”

Liderul PSD mai spune că Florin Cîțu vorbește doar despre bugetul instituției Ministerului Sănătății, nu și de partea transferată de minister către alte instituții.

„Și nici în această privință nu se referă la toate aspectele, ci doar la sumele alocate ministerului, dar nu și la partea transferată de minister către alte instituții. Deci, în realitate, Bugetul Ministerului Sănătății (sume alocate și transferuri la un loc) scade cu -2,2 miliarde de lei. Adică au alocat la Sănătate, în plină pandemie, mai puțin cu -11%! De asemenea, scad și banii de care va dispune Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu -0,4 miliarde lei. Deci per total, în sectorul de sănătate s-au tăiat în acest an -2,6 miliarde lei față de anul precedent. Concluzie: nu e cu plus, ci cu minus, în plin război sanitar! Cu banii tăiați, populația României ar fi putut fi imunizată de două ori cu vaccinurile anti-covid disponibile în prezent”, a mai scris Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.

Premierul Florin Cîțu a anunțat luni, că Ministerul Sănătății are un buget mai mare decât anul trecut, iar toate discuțiile din spațiul public sunt ori pentru că oamenii nu înțeleg și nu știu să citească un buget ori vor doar să facă scandal și atât.

„Banii sunt acolo. Vorbim de 11,43 de miliarde, mai mult decât anul trecut și mai mult decât într-un an normal, cum a fost în 2019. Asta arată foarte clar că avem foarte mulți oameni în spațiul public care nu știu să citească un buget. Ministerul Sănătății are 11,43 miliarde de lei buget, mai mare decât anul trecut. Toate aceste discuții în spațiul public sunt ori pentru că oamenii nu înțeleg și nu știu să citească un buget ori vor doar să facă scandal și atât, ceea ce este foarte trist”, a explicat Cîțu.