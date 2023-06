USR: Guvernul Ciucă a adus PNRR într-un blocaj major

În opinia USR, "România este în întârziere cu depunerea şi aprobarea cererilor de plată, nu a depus la timp planul de reducere a bugetului şi nici planul pentru noua componentă REPowerEu, în valoare de 1,4 miliarde euro, are reforme majore precum reforma pensiilor speciale sau noua lege a salarizării unitare foarte mult întârziate".



USR mai susţine că "bilanţul celor 18 luni în care Guvernul Ciucă a avut responsabilitatea implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă arată precum lucrarea unui elev de nota 4: plină de semne de exclamare trecute cu roşu".



"Până acum, 44% dintre jaloanele din PNRR pe care le-a avut de îndeplinit guvernul Ciucă au fost realizate cu întârziere sau nu sunt nici acum finalizate, se arată într-un raport publicat de MonitorPNRR. Aceasta este una dintre explicaţiile pentru care, până în prezent, avem o singură cerere de plată aprobată de către Comisia Europeană, în condiţiile în care, dacă am fi respectat calendarul agreat, am fi putut avea trei. Cererea de plată numărul 2, depusă în decembrie anul trecut, este încă neaprobată pentru că nu au fost realizate toate jaloanele conform regulamentului. Au trecut deja peste 100 de zile de când aprobarea acestei cereri a fost amânată de către Comisia Europeană, peste termenul prevăzut în regulamente", susţine comunicatul USR.



În ceea ce priveşte investiţiile contractate până în prezent, acestea au ajuns la suma de 13,3 miliarde euro - autostrăzi, spitale, investiţii în educaţie etc. În schimb, România a reuşit să încaseze, în acelaşi timp, doar 6,3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un deficit de 7 miliarde euro între contractele semnate şi banii încasaţi, adaugă sursa citată.



USR atrage atenţia "că, din cele 6,3 miliarde de euro încasate până acum, 3,7 au intrat în ţară odată cu aprobarea PNRR, evaluat cu nota maximă de către Comisia Europeană, elaborarea PNRR fiind coordonată de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condus de ministrul USR Cristian Ghinea, iar 2,6 miliarde de euro sunt singurii bani pe care România i-a încasat în cele 18 luni de până acum ale guvernului Ciucă, în urma aprobării Cererii de Plată numărul 1".



"Suntem în această situaţie pentru că PSD şi PNL nu vor să facă reforme: reforma pensiilor speciale, reforma sistemului de pensii, reforma salarizării. La care se adaugă foarte multă incompetenţă. Jalonul privind Legea avertizorului de integritate, în fapt o transpunere a unei directive europene, a întârziat peste 1 an de zile şi nu a primit nici acum undă verde de la Comisia Europeană. Pentru că politicienii PSD şi PNL pur şi simplu nu au vrut să accepte ideea că faptele de corupţie vor putea fi raportate anonim de către angajaţii cinstiţi din instituţiile statului. Cererea de plată numărul 2 nu a fost aprobată nici acum, după 3 luni de la momentul în care ar fi trebuit să ne intre banii. În plus, suntem în întârziere cu depunerea celor două planuri, cel pentru reducerea alocării şi cel pentru adăugarea celor 1,4 miliarde pentru proiecte de energie ceea ce înseamnă că foarte probabil anul acesta nu vom mai putea depune o altă cerere de plată. Vom intra în super-anul electoral 2024 cu un deficit de fonduri pentru a finanţa investiţiile şi mai mare pentru că trebuie să semnăm în continuare contracte. Vestea neliniştitoare este că, deşi guvernul se schimbă, coaliţia din spatele ei rămâne aceeaşi", a declarat Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, citat de comunicatul de presă.