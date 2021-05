Vasile Dîncu: Aroganța premierului Florin Cîțu este una absolut gratuită

Aroganța premierului Florin Cîțu este una absolut gratuită și arată persoalitatea lui, spune Vasile Dîncu, președintele CN al PSD.

„Îmi pare foarte rău, am avut încredere că domnul Cîțu vine totuși din zona oamenilor instruiți, am văzut o continuă aroganță, spunând mereu că PSD nu înțelege nimic, că PSD n-are școală. Mi se pare că această aroganță este una absolut gratuită și arată nivelul, personalitatea premierului. Am văzut că a spus un lucru care de asemenea m-a șocat. Într-un interviu, premierul spune că vom fi printre foarte puținele țări care vor lua toți banii din PNRR. Pe ce se bazează când spune asta? Crede că Europa și ceilalți sunt mai prost organizați decât noi, că suntem noi mai deștepți, după ce ni s-a respins de două ori acest plan?”, spune la RFI Vasile Dîncu, pe tema PNRR.

PSD a anunțat că va depune o moțiune de cenzură, după ce Guvernul va trimite PNRR la Bruxelles.

Chestionat dacă partidul său se va alia cu AUR în acest demers și dacă formațiunea extremistă a devenit frecventabilă pentru PSD, social-democratul a răspuns: „Noi nu facem coaliții politice, nu am făcut nici coaliții electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid însă are și el dreptul de a primi șansa să se modernizeze, să vină după un discurs electoral poate mai populist sau mai extremist, să vină la un indicator de modernitate, care să-l facă frecventabil”.

Întrebat dacă-i dă PSD-ul această șansă, Vasile Dîncu a replicat: „Trebuie să-i dăm toată clasa politică. Vrem să avem un partid extremist în Parlament sau vrem să avem un partid cât de cât modern sau care să poată să participe la conceptul democratic? Aici nu este vorba de a ne alia cu partide. Aici este vorba de a pune o problemă, de a arăta care sunt problemele cele mai importante ale PNRR-ului, cea mai importantă fiind după părerea mea accentuarea dezechilibrelor de dezvoltare din România și acesta este un lucru care s-ar putea să-i motiveze și pe reprezentanții PNL-ului sau chiar USR-ului din județele slab dezvoltate și să voteze pentru asta”.

