Fost ministru: Votul din Consiliul JAI este o înfrângere a întregii clase politice

„Noi, românii, suntem maeștri ai mistificării sau autoamăgirii. Ne este greu să vedem realitatea, dar mai ales să ne recunoaștem eșecurile. Chiar și atunci când ne lovim violent cu fruntea de pragul de sus, noi căutăm explicații despre OZN-ul care ne-a lovit”, spune, vineri, pe Facebook, fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu spune că votul din Consiliul JAI este „o mare înfrângere a României”, iar „România suntem toți”.

„Este o înfrângere a întregii clase politice care, din 2011, a acceptat fără să se impacienteze această situație ingrată. Dar mai este un lucru, este și o înfrângere masivă a dreptei românești, cea care are acum, în România, președinte, premier, ministru de externe și ministru de interne. Nu accept teza falsă conform căreia votul din Consiliul JAI este o mare înfrângere a Europei, a solidarității și coeziunii europene și că va urma o mare presiune a Europei pe Austria care va determina intrarea rapidă a României în Schengen, eventual vom primi și ceva premiu de consolare. Cred că cei doi lideri europeni, două doamne miloase, care au vorbit despre nedreptatea care se face românilor și bulgarilor au pronunțat discursuri politicianiste de consolare”, adaugă fostul ministru.

Dîncu este de părere că România nu va putea progresa ca națiune dacă nu va accepta că este vorba despre „un eșec politic major” și că trebuie să recunoaștem că România nu beneficiată de prea mare încredere în Europa.

„Nu ne mai lăsăm prostiți cu minciunile următoare: vine viitorul Consiliu, convingem Suedia sau Spania, că toată lumea plânge pentru umilința României. Putem ascunde eșecul după declarații europene sau speranțe false, dar nu ne va folosi la nimic. Nu vom face altceva decât să accentuăm frustrarea oamenilor care manifestă un puternic sentiment anti-european. Da, lumea e rea și dușmănoasă, o spun hit-urile cu cel mai mare succes la public în care temele cele mai importante sunt banii și dușmanii, dar să ne uităm cu mai mare atenție la ceea ce s-a întâmplat și să recunoaștem măcar în forul nostru interior că România nu beneficiază de prea mare încredere în Europa. Da, Austria a folosit tot felul de date inexacte pentru a-și justifica decizia, dar ea nu este singură în scepticismul ei. Dacă nici românii nu au încredere în instituțiile statului cum să aibă încredere străinii? Spațiul Schengen este un spațiu al încrederii reciproce, de aceea se votează, chiar dacă exista Frontex și alte instituții care veghează tehnic. Dacă datele Frontex ar fi de ajuns, atunci nu s-ar mai vota”, mai spune Dîncu.

Fostul ministru adaugă că ne amăgim cu câteva iluzii care circulă în spațiul public zilele acestea. „Una dintre ele spune că sprijinul și solidaritatea au fost impresionante și au reconfirmat aprecierea de care se bucură România în plan european”, dar este suficient să verificăm procedurile de infringement care au fost deschise împotriva României: „sunt zeci și în fiecare săptămână Guvernul vine cu ordonanțe de urgență în Parlament pentru a stinge aceste focuri pe ultima sută de metri”.

„Alteori suntem condamnați la CEDO sau în alte instanțe și obligați să plătim sume imense ca despăgubiri. De ce nu vrem să facem ceea ce ne-am asumat atunci când am primit calitatea de membru UE? De ce căutăm, de foarte multe ori, să fim excepția, elevul care ocolește regulile? Toți arătăm cu degetul spre Austria, spre premierul ei sau spre legăturile cu Putin. Da, asta asa este. Dar nu știam până acum? Știam foarte bine toate aceste lucruri, dar nu am avut o strategie pentru a contracara aceste tendințe de extremă dreaptă sau influență a Rusiei. Cred că trebuie să acceptăm că nu este o întâmplare, ci un eșec politic neasumat, chiar dacă acceptăm că este de vină Austria și Rusia. Da, Putin face tot ce poate pentru dezbinarea Europei și pentru blocarea cuplării României la lumea occidentală, Putin are în Austria un proxy important prin care poate să-și atingă multe interese, un fel de cui al lui Pepelea în spațiul european, însă nu putem lăsa lucrurile la această explicație. Să fie doar Austria și Rusia? Să nu mai funcționeze deloc Hinterlandul german în aceste timpuri? Oare relațiile noastre cu Germania sunt la fel de bune ca și cele ale Ungariei, copilul neascultător al Europei? Să nu credem în păcăleala că Austria sau Olanda sunt țări care acționează ca niște rebeli europeni, chiar dacă au guverne aflate în dificultate. Am văzut în timpul desfășurării JAI o știre, pe surse, cum ne-au obișnuit în ultima vreme influencerii unei instituții importante, că Germania și Luxemburg condiționează Austria că nu vor vota Croația, dacă nu acceptă România și Bulgaria. Absolut jenantă această minciună, chiar dacă era semnată de un jurnalist viu, dar care nu era în sală. Pentru cei care am cunoscut vreodată relațiile Germaniei, pare ridicol să poți chiar minți că Germania alege România în detrimentul Croației”, mai spune Vasile Dîncu.

Dînci mai spune că este adevărat că România îndeplinește condiții tehnice, că are aparatura necesară în valoare de 1 miliard de euro, „dar oamenii sunt cei care mânuiesc echipamentele”.

„Iar în portul Constanța, în prezent, este funcțional un singur scanner pentru mărfuri, dar chiar și acela se oprește câteodată. Țigările de contrabandă pentru pe piața neagră trec la noi, tiriștii noștri sunt condamnați pentru asfixierea unor emigranți ilegali. Poate sunt exemple, dar ele arată un anumit tip de atitudine și de civilizație pe care, în mod evident, politicienii europeni, demagogi, extremiști sau doar pragmatici, le vor specula. Cred că trebuie să discutăm despre EȘECUL POLITIC al acestui moment fără să ne fie teamă că acest lucru va accentua scepticismul și antieuropenismul. Românii deja s-au obișnuit să fie tratați ca și cetățeni de mâna a doua în Europa, nu este ceva foarte nou. Este adevărat că a fost ridicată o miză politică în speranța deșartă a unui succes pe care să-l deconteze cineva, dar a ieșit pe dos. Și cel mai grav este că nu mai putem argumenta acest eșec cu obișnuitul: PSD este de vină! Vorbim despre un EȘEC POLITIC chiar dacă toți politicienii noștri au făcut tot ce se putea în aceste două luni de heirup. Au trecut 11 ani de când știam că trebuie să ne pregătim, iar noi ne-am agitat doar în ultimele două luni. Acest efort trebuia pregătit din timp, în plus nu trebuia să îl lăsăm pe ministrul de interne singur (Lucian Bode și Internele și-au făcut foarte bine treaba), era necesar un efort colectiv la nivel instituțional - Guvern, Parlament, partide politice, Ministerul de Externe și corul diplomatic în ansamblul său. România are experiență cu Austria din anul 2003, atunci când a fost obținută eliminarea vizelor, într-o situație mai grea decât acum. A fost greu atunci, dar nimeni de acum nu a solicitat de la Adrian Năstase, de la ministrul Ioan Rus, de la ministrul Mircea Geoană sau de la ceilalți care am fost implicați în acel proces acerb de negociere un minim de informație”, a mai spus Dîncu.

Vasile Dîncu îi îndeamnă pe guvernanți să lase să treacă două-trei zile și să curgă „discursul de autovictimizare și doinele de jale”, dar apoi ar trebui să ne uităm toți cu realism la acest „eșec politic major” și să se afcă o analiză, o evaluare obiectivp și să se vadă unde se greșește, iar apoi să ne realizeze un plan serios care să înceapă „chiar de a doua zi. Nu de luni, nu după vacanța de Crăciun”.

„Nu este necesar să cerem demisii ori să căutăm vinovați, nu este în obiceiul nostru să legăm acțiunile de responsabilitate decât atunci când este vorba de succes. Nu cred că isteria de la noi va ajuta, dar nici batista pe țambal nu va avea efecte bune. Niciun război deschis cu Austria nu ştiu dacă va avea sorţi de izbândă. Să nu credem în solidaritatea unor declarații, chiar sincere, nu afecțiunea europenilor va rezolva problema noastră și intrarea în Schengen. Problema cu Austria trebuie rezolvată bilateral și avem foarte multe mijloace. Nu trebuie să fim isterici, dar trebuie să fim pragmatici, inteligenți și să avem măcar un pic de curaj. Nu mult, dar măcar atât curaj și atâta determinare cât să putem justifica salariile de demnitari și să nu ne fie rușine să răspundem familiilor noastre ce am făcut pentru țară atunci când ajungem târziu acasă”, a mai scris Vasile Dîncu pe Facebook.

(sursa: Mediafax)