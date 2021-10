Vicepreședinte USR: Marți aflăm cu câte voturi a fost demis Florin Cîțu

Sursa: Facebook

Vicepreședintele USR, Ionuț Moșteanu, spune că sunt 280 de parlamentari în favoarea moțiunii de cenzură, astfel că marți se va afla cu câte voturi a fost demis Florin Cîțu.

PNL are de ales între USR PLUS și PSD, spune la RFI vicepreședintele USR PLUS Ionuț Moșteanu.

El declară că premierul Florin Cîțu va fi demis prin moțiunea de cenzură care va fi supusă votului marți în Parlament.

Ionuț Moșteanu e convins că premierul Florin Cîțu va fi demis prin moțiunea de cenzură de marți.

„Eu estimez că mâine (marți - n.r.) aflăm cu câte voturi a fost demis Florin Cîțu, pentru că în momentul ăsta sunt trei partide care au spus că votează moțiunea: USR PLUS, AUR și PSD. În total, avem 280 de parlamentari, nu mai pun la socoteală câțiva parlamentari neafiliați, poate și de la minorități unu-doi, poate și de la PNL, de ce nu, unu-doi. În momentul ăsta, când e o diferență așa de mare de peste 50 de voturi nu se mai poate face nimic, dacă toate partidele se țin de cuvânt”, spune Moșteanu.

„Sunt două scenarii mari și late: PNL poate continua la guvernare ori cu voturi de la USR PLUS ori cu voturi de la PSD, indiferent de ce scenarii se învârt și se plimbă în spațiul public (...). Dacă ne întoarcem la guvernare, ne vom întoarce pe niște condiții foarte clare, condiții care nu s-au respectat, condiții care vor trebui detaliate foarte-foarte mult”.​

