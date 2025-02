Ponta, dacă ajunge președinte: Primul lucru, dimineață, mă duc la guvern

„Știu puterile constituționale, că am fost prim-ministru”, a mai spus Victor Ponta, întrebând dacă face ceva rău „că mă duc și zic oameni buni, le-am promis oamenilor. Voi ați dat legea cu pensiile. Puneți-o, mă, în aplicare.Cum adică nu o puneți în aplicare? Noi toți ăștia de la putere am zis că militarii au niște drepturi. Cum adică nu le dați drepturile la militari? Și după aia vorbiți că ne atacă Rusia. Cine ne apără de Rusia? Noi am spus că facem ceva cu americanii.

Că facem cu energia. Că facem cu alimentele”, a mai spus el, adăugând că e greu ca cineva să-l păcălească.

Victor Ponta a spus, de asemenea, că nu ar vrea să fie răutăcios, „dar sunt răutăcios. Încă o dată, cred că domnul Bolojan este foarte bun de primar, președinte, de CJ, un bun administrator. Dom'le, m-am uitat luni la conferința europeană cu Ucraina. În afară de faptul că a vorbit în română, nu și-a pus nimeni casca la ureche. Adică nu cred că ei vorbeau română. Bă, ce zice ăla din România? Ăla din România zice ce zice și ăla dinainte. Nici nu știu dacă au remarcat că era unul mai mic de statură și dinainte era unul mai înalt și mai arogant”.

(sursa: Mediafax)