VIDEO. Iohannis: Sunt aproximativ 300 de ventilatoare care se livrează în următoarele zile şi prin asta se va extinde capacitatea secţiilor de terapie intensivă

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că se lucrează pentru extinderea capacității spitalelor. Acesta a menționat că aproximativ 300 de ventilatoare și o primă tranșă de teste rapide vor fi livrate în următoarele zile.



„Sunt câteva veşti bune în această zonă. Bunăoară, sunt aproximativ 300 de ventilatoare care se livrează în următoarele zile şi prin asta se va extinde capacitatea secţiilor de terapie intensivă. În mai puţin de o săptămână va veni prima tranşă din 3 milioane de teste rapide, care sunt deja comandate, şi pentru a veni în sprijinul pacienţilor cu forme mai grave, sunt deja în curs de instalare aproximativ 500 de concentratoare de oxigen. Se lucrează, se lucrează rapid pentru a extinde capacitatea spitalelor, pentru a putea primi bolnavii", a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.



De asemenea, Iohannis a subliniat că este nevoie de „concentrare maximă pe gestionarea pandemiei”, în ciuda faptului că atenția s-a mutat pentru câteva zile pe alegeri.



„Chiar dacă am avut alegeri, chiar dacă atenţia s-a mutat pentru puţine zile pe altceva, pandemia nu a dispărut şi chiar dacă avem în continuare un număr relativ limitat de infectări noi, putem să observăm cu uşurinţă că, de exemplu, astăzi, din păcate, am avut peste 200 de decese. Secţiile de Terapie Intensivă sunt sub o mare presiune, spitalele în general, şi suntem hotărâţi ca toate aceste chestiuni să fie gestionate în continuare bine, până când se va forma un nou guvern şi va prelua şi va duce mai departe această gestiune", a mai afirmat Iohannis.



„Rolul nostru, al celorlalţi, este în continuare să ne protejăm, să îi protejăm pe ceilalţi, pentru a da o şansă medicilor, personalului medical să se ocupe de pacienţii cu probleme dificile. Voi rămâne în continuare conectat cu această zonă şi avem deja paşii importanţi făcuţi în pregătirea campaniei de vaccinare, dar despre asta - mai multe în zilele următoare", a mai spus şeful statului.





Klaus Iohannis a avut o ședință de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19 și campania de vaccinare cu premierul interimar Nicolae Ciucă, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și președintele Comitetului national de coordonare a activităților privind vaccinarea, Valeriu Gheorghiță.