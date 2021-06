VIDEO: Ludovic Orban acuză Guvernul că sabotează Parlamentul în privința procedurii de desființare a Secției Speciale

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban susține că Parlamentul este sabotat de către membrii Guvernului, în privința procedurii de desființare a Secției Speciale. El a mai precizat că a trecut legea de desființare a SIIJ, iar ministrul Justiției - Stelian Ion a solicitat un punct de vedere al Comisiei de la Veneția, fără să informeze pe nimeni, iar toată procedura parlamentară a fost oprită.

„Pe legea SIIJ lucrurile s-au întâmplat în felul următor: noi am convenit o formă pe care am și susținut-o, a trecut destul de greu la Camera Deputaților, după care, fără să ne spună, ministrul Justiției a sesizat Comisia de la Veneția. Nu poate nimeni să ne spună că ne mișcăm greu. Ulterior, am decis să așteptăm punctul de vedere de la Comisia de la Veneția, iar imediat ce vine răspunsul vom convoca o ședință a coaliției pentru a conveni forma pe care o vom adopta și ulterior vom avea sesiune extraordinară la Senat. Repet, nu noi am tergiversat adoptarea legii, au fost alți factori care au ținut de puterea executivă, nu de Parlament”, a mai spus Orban.