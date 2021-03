Acasă la compozitorul Dinu Lipatti, ca acum 100 de ani

Chiar în centrul Capitalei, pe Bulevardul Lascăr Catargiu, casa compozitorului român Dinu Lipatti s-a transformat, în ultimii ani, într-un centru cultural care atrage deja zeci de mii de admiratori. Clădirea nu a fost doar salvată de la degradare, ci a reînviat o parte din istoria Bucureștiului și a culturii române. Concertele și alte evenimente organizate aici, în ultimii trei ani, au scos la lumină o parte a muzicii clasice românești mai puțin cunoscută publicului larg. Iar pandemia a oferit șansa extinderii evenimentelor, prin transmiterea lor în mediul online, atrăgând zeci de mii de fani și depășind granițele României.

La fel ca într-o nuvelă fantastică a lui Mircea Eliade, undeva, între Piața Romană și Piața Victoriei, se deschide o poartă spre altă lume. O casă care ar fi ajuns în ruină, dacă nu s-ar fi găsit un concept cultural salvator. Astăzi, acea clădire care, până nu de mult, nu le atrăgea atenția trecătorilor, este unul dintre cele mai importante puncte de pe harta culturală a Bucureștiului. „Centrul Cultural Casa Artelor Dinu Lipatti a fost înființat în anul 2017, cu misiunea nobilă de promovare a culturii și valorilor clasice românești, transformându-l pe genialul compozitor și pianist Dinu Lipatti într-un model pentru tinerele generații de artiști și într-un adevărat brand de țară. Astfel, a fost salvată de la distrugere casa în care a trăit și a creat Dinu Lipatti, o casă de patrimoniu cu o istorie culturală extraordinară”, a explicat, pentru Jurnalul, regizoarea Alice Barb, directoarea instituției și autoare a conceptului salvator, finanțat de Primăria Capitalei. Ideea de la care a pornit acest proiect este salvarea marii culturi prin puterea exemplului, iar renașterea acestui loc, nu doar ca o simplă casă memorială, ci ca instituție în care au loc spectacole excepționale, arată că arta învinge orice situație nefastă. „Pentru ființa umană este foarte important accesul la Arta clasică în perioade de restriște, și poate mai ales atunci, pentru că Arta clasică este un exercițiu de căutare permanentă a Frumosului ca expresie a Adevărului și a Binelui, cu scopul de a face ordine în Haos, iar prin marii noștri artiști, cum este George Enescu, cum este Dinu Lipatti, noi putem ajunge la aceste valori”, mai spune Alice Barb.

Cultura rezistă și în pandemie

Ceea ce exact cu un an în urmă părea că ar putea distruge proiectele culturale abia începute, adică perioada de lockdown, s-a transformat, prin alte idei geniale puse în practică de Alice Barb, în succes total. „Așteptările noastre au fost depășite în momentul în care am mutat întreaga activitate în online, iar vizualizările materialelor și producțiilor noastre au explodat pur și simplu. Acesta este un lucru extraordinar, care s-a întâmplat într-o perioadă grea, dar care, cu ajutorul tehnologiei, ne-a făcut să îl promovăm pe Dinu Lipatti sub toate aspectele talentului lui în întreaga lume”, a mai explicat regizoarea. După declanșarea pandemiei, activitatea Casei Artelor Dinu Lipatti a fost digitalizată, prin forțele proprii ale instituției. Astfel, chiar și în lockdown, de aici au fost oferite publicului meloman recitaluri extraordinare, în premieră pe rețelele de socializare. Au fost transmise, zilnic, peste 1.000 de postări culturale, pentru a face cunoscută viața și opera lui Dinu Lipatti, dar și a altor personalități culturale, toate reunite în programul #CalendarCulturalLipatti. A fost creat și programul unic dedicat persoanelor cu nevoi speciale „Lipatti Special”, care a ajuns, anul acesta, la ediția a XV-a. De asemenea, programul „Casa Lipatti Open Stage”, dedicat artiștilor independenți, care a ajuns la ediția a VII-a. Instituția mai derulează și alte proiecte, precum Revista „Prima Iubire, Muzica”, Colecția „Esențial” și, în premieră absolută, mondială, înregistrarea „Integralei pieselor pentru pian solo” compuse de Dinu Lipatti, în interpretarea pianistului Viniciu Moroianu.

De-a lungul celor trei ani de activitate, din sutele de compoziții interpretate, în cadrul recitalurilor și concertelor, mai mult de jumătate au fost creații românești, iar compozițiile lui Dinu Lipatti au fost prezente în aproape toate evenimentele noastre.

Este esențial accesul la muzică clasică și la marea cultură, pentru că este singura noastră șansă să nu ne întoarcem în grotă. Muzica clasică și cultura înaltă fac ordine în haos.

Evenimentul care se desfășoară chiar în aceste zile, la Casa Artelor Dinu Lipatti, este cea de-a V-a Ediție a Festivalului „I love Lipatti”. Publicul va putea participa online la eveniment, în perioada 19-21 martie 2021. Ediția este dedicată împlinirii a 104 ani de la nașterea compozitorului și celui mai mare pianist român al tuturor timpurilor, Dinu Lipatti (19 martie 1917 – 2 decembrie 1950), precum și aniversării a trei ani de la inaugurarea Centrului Cultural Casa Artelor Dinu Lipatti. Concertele se desfășoară în salonul de muzică al Casei Lipatti. În cadrul celei de-a V-a Ediții a Festivalului, recitalurile vor include trei Integrale Lipatti, susținute de artiști importanți ai scenei românești. Recitalurile vor fi transmise pentru prima oară online, pe pagina de Facebook a instituției, în regim de Live Streaming. Pe parcursul celor trei zile de festival, publicul larg poate avea acces online, între orele 09:00 și 21:00 la seria „Amintiri despre Dinu Lipatti” ale contemporanilor săi, „Interviurile Casei Lipatti” cu interpreții invitați și cu muzicieni și oameni de cultură din România, Franța, Elveția, Germania și Statele Unite ale Americii. De asemenea, la filmele documentare despre viața și opera lui Dinu Lipatti – „Sonată pentru omul bun”, semnat Ruxandra Țuchel și Oana Drăgulinescu, o producție TVR, 2013 și „Dinu Lipatti, muzică și geniu”, producător Mihaela Natalia Poenaru și Mihaela Petru, Trinitas TV, 2017 - precum și Articole de prezentare ale compozițiilor lui Dinu Lipatti și ale artiștilor invitați.