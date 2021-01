Acţiuni comune în gestionarea deşeurilor

Din luna februarie, echipe mixte de control, formate din comisari de mediu şi poliţişti, vor acţiona împotriva celor care depozitează ilegal deşeuri, a afirmat ieri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tánczos, într-o întâlnire online cu primarii din Capitală.

Bucureştiul trebuie să devină un oraş smart, sănătos, în care regulile de mediu să fie respectate, a spus ieri ministrul. Barna Tánczos consideră că rezultate pozitive se vor obţine doar dacă există o viziune comună şi o colaborare între autoritatea care reglementează protecţia mediului şi edilii care pot implementa măsuri concrete. Tánczos a adăugat că ministerul pe care îl conduce este pregătit să-şi asume rolul de catalizator al acestor măsuri care sunt menite să reinstaureze regulile de mediu în Capitală şi să pună capăt procedurilor de infringement pe care Bucureştiul le are în relaţia cu Comisia Europeană.

„Anul acesta e nevoie de asumarea unor măsuri pe toate planurile: de la traficul auto, cea mai mare sursă de poluare în Bucureşti, la autorizarea şi monitorizarea lucrărilor din construcţii şi activităţile industriale şi până la măsuri care să vizeze încălzirea rezidenţială din Capitală, care în sezonul de iarnă provoacă an de an episoade ale creşterilor concentraţiilor de poluanţi în aer”, a mai spus ministrul.

În privinţa managementului deşeurilor s-a convenit ca, săptămâna următoare, să fie organizate echipe mixte de control pentru fiecare sector în parte, alcătuite din comisari de mediu, reprezentanţi ai poliţiei locale şi ai Poliţiei Române. Acestea vor acţiona de la 1 februarie.



Până la elaborarea noului Plan de Îmbunătăţire a Calităţii Aerului, Primăria Capitalei şi primăriile de sector ar trebui să conceapă un plan provizoriu de măsuri împotriva poluării.