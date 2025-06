Violență în Los Angeles: zeci de persoane au fost arestate, o autostradă a fost închisă

Polițiștii au făcut cel puțin 56 de arestări în timpul protestelor din Los Angeles, a declarat șeful poliției, Jim McDonnell, într-o conferință de presă. Este vorba despre persoanele arestate sâmbătă și duminică.

Printre persoanele arestate sunt una care ar fi aruncat un cocktail Molotov într-un polițist și alta acuzată că a intrat cu o motocicletă într-un baraj al Poliției, conform Le Figaro. Cel puțin trei polițiști au fost răniți. Cinci vehicule au fost incendiate și autostrada 101 a fost închisă.

Aproximativ 300 de militari ai Gărzii Naționale au fost desfășurați în Los Angeles, iar alți 1.700 sunt pe drum, potrivit lui Donald Trump.

În plus, Comandamentul Nordic al SUA a declarat că 500 de pușcași marini sunt pregătiți să sprijine Garda Națională.

Un fotograf britanic a ajuns la spital după ce a fost lovit cu gloanțe de cauciuc

Un fotograf britanic a ajuns la spital după ce a fost lovit cu gloanțe de cauciuc în timpul protestelor din Los Angeles. El făcea fotografii în zona în care avea loc o confruntare între protestatari și polițiști,

Nick Stern făcea fotografii în timpul unei confruntări între protestatari și polițști în fața unui magazin Home Depot din Paramount, când un glonț de 14 mm i-a străpuns coapsa, potrivit Le Figaro.

Stern a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență și a rămas internat la Centrul Medical Memorial Long Beach.

Protestele au fost provocate de raidurile împotriva migranților. Oamenii au ieșit în stradă și au sfârșit prin a se confrunta cu forțele de ordine. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un document pentru a mobiliza trupele Gărzii Naționale în vederea „combaterii anarhiei care a fost lăsată să se agraveze”, a transmis Casa Albă. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a calificat această decizie drept „provocatoare în mod intenționat”. El a scris pe X că Trump mobilizează Garda Națională „nu pentru că există o lipsă de forțe de ordine, ci pentru că vrea să facă spectacol”, adăugând: „Nu le dați această satisfacție. Nu recurgeți niciodată la violență. Exprimați-vă pașnic”.

Scenes from New York and Los Angeles, your typical Democrat ran cities!



These are not "protestors" they are domestic terrorists! pic.twitter.com/MGNB1dnqo4