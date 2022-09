Actrița Tora Vasilescu a primit o factură IMENSĂ la electricitate: Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru

"Nu pot să plătesc, am o pensie de ruşine!", spune artista de 71 de ani.

Ultima factură la energie electrică este de 7.000 de lei, emisă pentru două luni, iar pensia sa nu acoperă nici jumătate din sumă, scrie fanatik.ro.

"România a fost clădită de strămoșii noștri, de părinții noștri, de noi, de generația mea. Nu e normal să am o pensie atât de mică. Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există. Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru. E adevărat că m-am pensionat, așa a fost legea pentru mine, la 50 de ani. Erau salariile atât de mici și am zis că fac colaborări. Și într-adevăr, am făcut. Și mă bazez pe pensie, 2.350 de lei, de la teatru. O rușine, mi-a venit ultima factură pe două luni 7.000 de lei, 70 de milioane vechi. Nu e normal să plătești din urmă", a explicat actrița.

Ea spune că doar apă consumă mai mult deoarece își udă grădina.

"Eu nu am fost avertizată, mi-am udat grădina, n-am făcut petreceri. Eu ce fac? Nu mai ud gazonul? Nu mai ud florile? Toată bucuria, toată pregătirea pentru anii aceștia a fost grădina asta. Cultiv legumele mele", a precizat Tora Vasilescu.