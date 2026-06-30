A apărut pastila care te apără de soare! Dr. Alin Nicolescu: „Există și creme care ne protejează de lumina emisă de ecrane”

Dermatologia a înregistrat progrese semnificative, în ultimii ani, iar multe dintre aceste noutăți au fost prezentate, zilele trecute, la cea mai recentă ediție a Congresului Național de Dermatologie. Au apărut, spre exemplu, tratamente revoluționare pentru boli considerate până de curând extrem de greu de controlat, spune conf. dr. Alin Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie (SRD), care trage un semnal de alarmă asupra unor obiceiuri pe care mulți români le consideră sănătoase, precum statul excesiv la soare, fără cremă de protecție, „ca să producem vitamina D”. Potrivit specialiștilor, au apărut produse care protejează inclusiv împotriva luminii albastre emise de telefoane, tablete și calculatoare, iar fotoprotecția orală începe să fie recomandată ca metodă suplimentară pentru persoanele cu risc crescut.

Vești importante, atât pentru specialiștii din domeniul dermatologiei, cât și pentru pacienți, au fost prezentate de conf. dr. Alin Nicolescu, președintele SRD, în cadrul celei de-a XXV-a ediții a Congresului Național de Dermatologie, desfășurat, recent, la Poiana Brașov.

Printre cele mai importante noutăți se numără terapiile moderne pentru afecțiuni rare, precum epidermoliza buloasă distrofică (o boală genetică rară care cauzează o fragilitate extremă a pielii și a mucoaselor, cunoscută și ca „boala pielii de fluture”), dar și pentru vitiligo, o boală cronică ce afectează un număr tot mai mare de persoane și care, până recent, avea opțiuni limitate de tratament.

„Au fost destul de multe noutăți anul acesta, poate mai multe decât în anii trecuți, pentru că au apărut opțiuni terapeutice pentru niște boli, unele foarte rare, dar extrem de grave, cum ar fi Epidermoliza buloasă distrofică, o boală din fericire foarte rară - cred că în România sunt: de Epidermoliză buloasă, vreo 20-30 de cazuri, 70 - maximum, iar de distrofică poate 10-15 -, pentru că e o boală invalidantă, o boală care apare de la naștere, genetic, și care poate să ducă, în situații nefericite, chiar la drame.

Au apărut tratamente noi pentru alte boli, cum ar fi vitiligo, sau pentru afecțiuni cunoscute, pentru care mai aveam și alte opțiuni terapeutice, dar totuși au venit cu noutăți. Au fost discuții legate de tratamentele cu dispozitive medicale, gen laser, gen lumină intensă pulsată și alte manevre chirurgicale, chiar în ceea ce înseamnă controlul pacientului”, spune dr. Nicolescu.

Protecție suplimentară pentru „lumina albastră”

O altă schimbare majoră vizează protecția pielii. În prezent, dermatocosmeticele nu mai sunt doar simple produse de îngrijire, spun medicii, ci fac parte integrantă din strategiile terapeutice moderne.

Dacă până nu de mult se considera că doar radiațiile ultraviolete sunt responsabile de efectele nocive ale soarelui asupra pielii, studiile din ultimul deceniu au arătat că și lumina albastră poate fi extrem de dăunătoare, iar expunerea la această lumină a crescut odată cu înmulțirea dispozitivelor electronice din jurul nostru.

Dermatologii au avertizat, spre exemplu, că nu mai este suficientă doar crema cu factor de protecție solară. Astfel că au apărut produse care protejează inclusiv împotriva luminii albastre emise de telefoane inteligente, televizoare, tablete și calculatoare.

Pe lângă leziunile oculare, uneori ireversibile, expunerea îndelungată la lumina albastră poate altera bariera cutanată și funcțiile celulare și poate provoca modificări ale ADN-ului celular, leziuni și chiar moartea celulelor. Pe lângă ecrane, o sursă importantă de lumină albastră rămâne expunerea la soare.

„Toată lumea se ferește de ultravioletele B, pentru care avem acel SPF de pe cutie, de ultravioletele A - avem acel UVA. Dar, iată, există și creme care ne protejează de lumina emisă de ecrane, emisă de ecranul calculatorului, de televizor sau de alte dispozitive de genul acesta. (...) Acum, nu vă imaginați că dacă stăm o jumătate de oră sau oră în fața calculatorului sau lipiți cu ochii de ecranul televizorului se întâmplă neapărat foarte rău, dar sunt oameni care stau non-stop la ecran. În plus, este, de fapt, o protecție suplimentară.

Pentru că acele produse au ingrediente care te protejează în continuare de UVA/UVB, aceasta venind doar suplimentar”, a explicat conf. dr. Alin Nicolescu.

Pastila care te poate proteja o zi întreagă de radiațiile solare în exces

De asemenea, fotoprotecția orală începe să fie recomandată ca metodă suplimentară pentru persoanele cu risc crescut de boli dermatologice sau pentru pacienții cu afecțiuni pigmentare. Practic, o pastilă oferă protecție uniformă întregului organism pentru o perioadă de timp, de regulă pe parcursul unei zile.

„S-a reiterat încă o dată ideea posibilității fotoprotecției orale cu pastile care îți acoperă practic tot corpul și îți oferă o protecție uniformă. Acea pastilă te poate acoperi un interval de timp suficient de mare de radiațiile solare în exces.

Medicamentul respectiv este exact ca și cremele de fotoprotecție, se găsește în farmacii, oricine poate să ia. Sigur, ideal este să aveți indicația medicului pentru că, într-adevăr, medicul este cel care spune ce vi se potrivește mai bine”, a recomandat dr. Nicolescu.

„O îngrijire excesivă poate fi la fel de periculoasă ca una deficitară”

Specialiștii au atras atenția și asupra unui subiect despre care se vorbește tot mai des în medicină: legătura dintre intestin și piele. Cercetările arată că dezechilibrele florei bacteriene pot influența apariția sau agravarea unor afecțiuni dermatologice, precum acneea, rozaceea și psoriazisul. Din acest motiv, tratamentele moderne includ tot mai des prebiotice, probiotice și postbiotice, menite să refacă echilibrul microbiotei intestinale.

„În primul rând, aș vrea să clarificăm foarte clar termenii. Microbiomul înseamnă totalitatea germenilor de pe piele, de pe mucoase, împreună cu componenta lor genetică. Microbiota înseamnă doar totalitatea germenilor. Practic, microbiomul e casa și microbiota este locatarul. Când discutăm despre această microbiotă, cea mai mare din toate punctele de vedere, este cea intestinală, pe locul 2 vine cea cutanată.

Foarte multe afecțiuni sunt legate de modificarea acestei microbiote. Și aici vă pot da o sută de exemple, de la dermatita atopică, de la acnee, de la pitiriazis versicolor și foarte multe astfel de afecțiuni apar din cauza acestui dezechilibru al microbiotei”, a detaliat specialistul, subliniind că îngrijirea pielii trebuie făcută „așa cum îți spune medicul, cu produsele care sunt cele mai bune pentru tine”, deoarece „și o îngrijire excesivă poate fi la fel de periculoasă ca una deficitară”.

Potrivit medicului, utilizarea unor ingrediente sau unor produse foarte agresive, pe care mulți pacienți le folosesc din dorința de a scăpa mai repede de o problemă cum ar fi acneea, de exemplu, poate să facă mai mult rău, deoarece poate să fie foarte dură, „poate să usuce foarte rău o piele și așa uscată”, iar germenii pătrund mai ușor și duc la infecții locale.

„Microbiota este extrem de importantă, tot mai multe afecțiuni sunt legate direct în special sau în primul rând de microbiota intestinală, există ceea ce spunem noi întotdeauna: această axă intestin-piele, care, cumva, este legată de microbiotă. Deci este un subiect nu doar la modă, este o realitate”

Conf. Dr. Alin Nicolescu, președintele SRD

Care este legătura dintre obezitate și bolile inflamatorii ale pielii

Un alt subiect care a stârnit interes a fost relația dintre obezitate și bolile inflamatorii ale pielii. Medicii spun că țesutul adipos nu este doar un depozit de grăsime, ci are un rol activ în întreținerea inflamației din organism, ceea ce poate agrava evoluția unor boli dermatologice.

„Obezitatea influențează foarte multe afecțiuni dermatologice - în rău, bineînțeles -, pentru că celula adipoasă este o celulă puternic imunologică. Și atunci când ai o afecțiune din start, autoimună sau imunologică - ai psoriasis, dermatită atopică, hidradenită supurativă, afecțiuni de genul acesta -, ai deja o cantitate mare de celule inflamatorii în organism lansate deja pe mecanismul de boală propriu-zis.

Pe lângă aceasta, dacă mai vine și celula adipoasă, care adaugă astfel de celule, boala respectivă se agravează. Practic, obezitatea potențează, să zicem, boala respectivă. (...) Mai nou, există și această posibilitate de a încerca să slăbești prin mijloace medicale, nu neapărat clasic, să spunem, și atunci sigur că și bolile dermatologice se ameliorază puțin, din motivele pe care le-am spus anterior”, arată specialistul.

Statul prelungit la soare pentru vitamina D poate avea efecte contrare

Totodată, dermatologii au demontat unul dintre cele mai răspândite mituri legate de sănătate. Expunerea prelungită la soare pentru a produce vitamina D nu aduce beneficii nelimitate. Din contră, spun specialiștii, excesul de radiații poate afecta receptorii implicați în utilizarea vitaminei D de către organism, reducând efectele benefice și crescând, în același timp, riscurile pentru sănătatea pielii.

„Am avut chiar eu o intervenție apropo de riscurile expunerii la soare și de anumite mituri... Mitul acela cu vitamina D: «copilul trebuie să stea la soare, pentru că altfel nu are vitamina D».

Ce nu se știe e că, dacă stai prea mult la soare, faci vitamina D multă, dar distrugi receptorii de pe celulă ai vitaminei D și, atunci, vitamina D nu își mai poate face efectul, degeaba ai suficient de multă. Deci stai la soare ca să faci vitamina D, dar trebuie să te protejezi, astfel încât să nu-ți distrugi receptorii, pentru că altfel nu își mai poate îndeplini funcțiile. Și, atunci, ai nevoie de astfel de protecție. Uneori pe gură, uneori locală”, a explicat dr. Alin Nicolescu.

Dermatologia trece printr-o perioadă de schimbări importante, iar noile descoperiri ar putea modifica modul în care sunt prevenite și tratate unele dintre cele mai frecvente boli ale pielii.

Peste 1.200 de participanți, medici dermatologi, cercetători, cadre universitare, rezidenți și profesioniști din domeniul sănătății, alături de peste 150 de lectori naționali și internaționali, s-au reunit în perioada 24-28 iunie, la Poiana Brașov, la cea de-a XXV-a ediție a Congresului Național de Dermatologie, eveniment de referință pentru dermatovenerologia din Europa Centrală și de Est.

50 km pedalați de doctori pentru pacienții cu psoriazis

În cadrul Congresului Național de Dermatologie din acest an, a fost lansată și o inițiativă caritabilă în beneficiul pacienților cu psoriazis și boli autoimune.

„Este o campanie realizată împreună cu compania Terapia și cu Societatea Română de Dermatologie. Medicii sunt invitați să pedaleze pe o bicicletă și toți km adunați se vor transforma într-o donație în lei către Asociația Pacienților cu Afecțiunea Autoimune”, a spus Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA).

Potrivit acesteia, pe lângă medicii prezenți, au pedalat și alți participanți la eveniment, astfel că, în total, s-au adunat aproape 50 km.

„Cei mai mulți km au fost pedalați de către Raul, medic rezident la Tg Mureș. A pedalat 20 km! Cel mai tânăr participant are 8 ani și a pedalat 2 km! Nu e medic, dar poate o să fie într-o zi. Cea mai în vârstă participantă este o doamnă medic în vârstă de 85 de ani!

Le mulțumim tuturor celor care au pedalat pentru noi”, au transmis reprezentanții organizației de pacienți, la finalul evenimentului.

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