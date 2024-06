Atenție la mâncarea de pe litoral. Midii și rapane din Marea Neagră, retrase de pe piață

Măsura este în vigoare de trei zile dar oamenii nu au fost informați.

O anchetă Observator a arătat că midiile recoltate ilegal din zona porturilor aveau o concentraţie de hidrocarburi de 20 de ori peste limita admisă.

Analizele de laborator din 29 şi 31 mai 2024 au arătat o concentrație mare de micro-alge.

"Este o mare problemă. Pescarii acum vor intra în faliment deoarece rapana şi midia erau o resursă importantă", spune Sorin Mănăilă, președinte Federația Rompeacador.

Direcţia Sanitar-Veterinară Constanţa a interzis recoltarea moluştelor între Năvodari şi Mangalia, cele două zone din care se pot culege, legal, midii şi rapane. Acum se mai pot recolta moluşte doar din zona Petrişor - Chituc.

"Este un fel de plăntuţă, să-i spunem aşa, care trăieşte în apă. Acest fitoplancton acţionează ca un fel de semnal de alarmă. Ca un trigger. Dacă depăşeşte anumite valori, există posibilitatea, dar nu confirmarea certă, că am avea biotoxină în moluscă", explică Corina Ivanciu, director executiv adjunct DSV Constanţa.

Midiile şi rapanele care au ajuns în magazinele şi restaurante în perioada 23 mai - 3 iunie trebuie retrase de la vânzare.

"Noi am acţionat conform legii, în momentul când am avut un buletin cu depăşire semnificativă, am retras loturile respective. Este ceea ce se face în mod normal, la nivel european", precizează oficialul DSV Constanţa.

Număr uriaș de microalge în Marea Neagră

Numărul microalgelor din Marea Neagră a explodat. Ar trebui să fie 50.000 într-un litru de apă dar nivelul lor a crescut acum la un milion. Bacteriile se înmulțesc, algele le asimilează, se descompun și apoi sunt filtrate de midiile care le rețin. Astfel că devin periculoase pentru consum.

Una dintre cauze o reprezintă temperaturile crescute de la finalul lunii mai.

"Poate să fie şi un efect întârziat inclusiv al deversărilor de pe Dunăre şi al incidentului de anul trecut, cu barajul Kahovka, care a generat în bazinul de vest o concentraţie mai mare de nutrienţi", precizează Răzvan Popescu Mirceni, biolog.

Nu există legislație pentru biotoxinele marine

Pentru biotoxinele marine nu există o legislație națională care să indice nivelurile de contaminare permise sau interzise, fiind doar valori de referință din norme europene.

Până acum, în Marea Neagră, nu au fost făcute studii la care autoritățile să se poată raporta și să spună în ce măsură și în ce cantități devin aceste midii periculoase dacă sunt consumate. Se lucrează la aceste norme de doi ani, după ce UE a impus României monitorizarea și clasificarea apelor.

"Aceste alge nu realizează concentraţii toxice la ingestie. Ele pot deveni toxice în situaţia în care se concentrează, se adună în corpul moluştei care filtrează săptămâni la rând astfel de alge şi să adune această moleculă chimică. Apa nu are niciun fel de pericol la scăldat", spune Adrian Bîlbă, cercetător ştiinţific.

Analizele realizate de Observator au arătat că scoicile din porturi au un nivel ridicat de metale grele și niveluri uriașe de poluanți.

"Totalul hidrocarburilor din uleiuri minerale saturate este de 21. Nu există o limită, dar recomandările se duc undeva pe la 2. În cazul hidrocarburilor aromatice din uleiuri minerale, la fel, nu există o limită, dar recomandările se duc la 0.5. Noi avem 7", a declarat Alexandru Cîrîc, director la Institutul de Cercetări Alimentare.

Ministerele Săntăţii, Agriculturii şi Mediului nu au răspuns încă la solicitări. Direcţia Sanitar Veterinară aşteaptă deschiderea laboratorului care poate controla midiile.