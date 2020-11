Au comis-o și pe asta: bolnavii - la muncă, sănătoșii - acasă. Medic urgentist cu test COVID negativ, trimis acasă

Lăsăm pozitivii COVID să își vadă de viață după 14 zile, dar persoanele care au test negativ mai devreme de două săptămâni trebuie să rămână izolate. Este regula absurdă ce a lăsat Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Alexandria să funcționeze, 24 de ore din 24, cu numai doi medici, care să lucreze zilnic. Coșmarul s-a întâmplat din decizia Direcției de Sănătate Publică Teleorman, ai cărei reprezentanți spun că „așa e procedura”.

Medicul Cătălin Alexandru Dumitrașcu a fost declarat pozitiv la testul pentru COVID-19 pe 8 noiembrie. Pentru că singurul simptom pe care îl avea era lipsa mirosului, doctorul a rămas acasă, s-a izolat și s-a testat din nou după o săptămână. Cu rezultat negativ. Bucuros că a scăpat, medicul a fugit la serviciu ca să își ajute colegii, și așa prea puțini pentru o Unitate de Primiri Urgențe sufocată a unui spital județean.

Reguli făcute pe genunchi

„Am examinat doi pacienți care aveau afecțiuni grave și apoi am primit un telefon. De la Direcția de Sănătate Publică mi-au cerut să plec acasă. Chiar dacă eram negativ, mi s-a spus că legea cere să stau 14 zile în izolare. Am încercat să le explic, dar degeaba. Am chemat un coleg de acasă și am plecat. Problema pe care o ridic eu acum este că procedura spune să se calculeze izolarea din ziua testului, însă este clar faptul că infectarea s-a produs cel puțin cu 4 zile mai devreme. Atât cât știm noi până la acest moment despre acest virus. Eu trebuie să stau izolat, negativ fiind, iar colegii mei lucrează zi și noapte. Sunt doar doi medici. Și văd zilnic 150 de pacienți. În 3 zile oricine ar claca. Ne mai ajută o colegă cu gărzi. Azi am înțeles că au fost detașați doi medici rezidenți, dar nu pot lucra singuri, pentru că nu au încă toate actele care le permit acest lucru. Eu nu vreau să fiu erou. Dar eu vreau să îmi ajut colegii, pentru că nu ai cum, orice om nu mai poate da randament astfel”, ne-a spus medicul.

„Tragem un semnal de alarmă”

După discuția cu medicul, am contactat și conducerea Direcției de Sănătate Publică Teleorman. Directorul ne-a explicat că știe că Urgența este „descoperită”, dar nu poate trece peste procedură.

„Așa spune INSP-ul, așa facem. Am discutat problema medicului care este, de altfel, și șef al UPU, și în CJSU (n.r. - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență). O să facă medicul un al doilea test, să vedem rezultatul și să stabilim atunci. Noi chiar vă rugăm și vrem să tragem un semnal de alarmă asupra acestei proceduri, dar, momentan, suntem nevoiți să o respectăm”, spune Stelian Cristea. Asta se întâmplă într-un județ în care urgențele nu pot fi asigurate de alte spitale.

Județ cu asistență medicală până la prânz

Deși se află în același județ, Spitalul Zimnicea și Spitalul Videle nu asigură urgențe. Cel din urmă este unitate COVID, iar primul nu mai poate face nici măcar o radiografie, după orele prânzului. Radiologia își termină programul și nu există doctori care să asigure gărzile. De la Zimnicea, pacienții care au nevoie de o astfel de investigație sau, pur și simplu, de analize de sânge sunt trimiși la Alexandria. Practic, ambele spitale sunt doar halte spre o gară principală, Alexandria. „Iar noi, la Alexandria, dacă are un pacient nevoie de examinare computer tomograf, după 14.30, îl trimitem la privat. Deși avem propriul aparat, și unul bun. Avem și RMN, dar nu avem specialiști. Sau nu se vrea. Justificarea este că nu există radiolog de gardă, dar să știți că nici la privat nu este. Acolo, pacientul este preluat de persoana care manipulează aparatul, se face investigația și i se trimite medicului pe e-mail. Doctorul trimite apoi interpretarea. S-ar putea lucra la fel și în spital, ca să nu mai plătim. Un CT cranian costă 200 de lei. Erau, la un moment dat, 1.300 de CT-uri. Faceți o socoteală”, spune medicul Cătălin Alexandru Dumitrașcu.

Pacienții, ținuți cu orele în UPU

Medicul mai spune că s-a infectat cu SARS-CoV-2 la serviciu, pentru că, deși spitalul nu este COVID, vin pacienți pentru alte probleme medicale, dar care au și COVID-19, dar nu știu încă. Din cauza aglomerării, bolnavii stau în UPU mai bine de 4-5 ore. „Îi investigăm pentru alte probleme medicale și vedem că au și leziuni specifice acestui virus. Nu sunt locuri, așa că stăm cu ei în Urgență. Nu avem timp să dezinfectăm. Eu mă mir că încă mai suntem atât de mulți în picioare. Soluția este testarea periodică a cadrelor medicale, lucru care la noi nu se întâmplă”, spune, mâhnit, doctorul Dumitrașcu.

„Vă dați seama ce încărcătură virală mare este acolo, în UPU? Oamenii se supără că stau mult, dar în aceste zile, în care eu sunt izolat, chiar cred că medicii-colegi au făcut imposibilul”

Dr. Cătălin Alexandru Dumitrașcu, SJU Alexandria

Pentru că nu există o testare periodică a medicilor sau asistentelor, cadrele află că sunt infectate doar când le apar simptome. Doctorii cer să se ia urgent o măsură în acest sens.

Unitatea medicală a fost renovată cu 20 de milioane de euro și, deși are propriul aparat computer tomograf, examinările pacienților se fac la o clinică privată.