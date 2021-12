Avertismentul lui Arafat: E posibil ca în luna ianuarie să înceapă o creștere a cazurilor, după sărbători. Noi restricții, anunțate pentru săptămâna viitoare

Tulpina Omicron va ajunge cu siguranță în România, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), dr. Raed Arafat. El a precizat că măsurile care se iau în prezent în majoritatea statelor sunt pentru a întârzia apariția virusului. Noi restricții sunt luate în discuție de autorități și vor fi anunțate, spune Arafat, săptămâna viitoare.

Arafat a spus că încep să apară primele informaţii despre noua tulpină Omicron și cu siguranță ea o să apară și în România.

„Tulpina Delta (…) după vară este predominantă. Iar Omicron este mult mai contagioasă decât tulpina Delta. Și la acest moment toate măsurile pe care le iau ţările lumii, în general, sunt măsuri de întârziere pentru mai multe motive: să o studiem mai bine, să înţelegem impactul ei, să vedem dacă are efect vaccinul asupra ei sau nu, să vedem ce măsuri putem să luăm din punct de vedere al îmbunătăţirii vaccinurilor, dacă actualele vaccinuri nu au efect”, a declarant, vineri seara, la Digi 24, dr. Raed Arafat.

Date certe despre efectul Omicron în cazul persoanelor vaccinate vor fi disponibile după cel mult două săptămâni, a precizat Arafat.

„Am avut o dezbatere cu un coleg din SUA, un pneumolog. (…) Mai e nevoie de ceva timp, o săptămână – două, până se va înţelege exact efectul vaccinului, gravitatea bolii asupra celor vaccinaţi, gravitatea bolii asupra celor nevaccinaţi. la acest moment pare că persoanele vaccinate nu fac formă gravă”, a mai spus șeful DSU,

Totodată, Arafat a mai spus că România are un avantaj indirect în fața Omicron, în aceea că nu are zboruri directe cu zona Africii de Sud, unde a apărut inițial varianta Omicron.

„Am recuperat unii cetăţeni de acolo sub un control foarte strict de carantinare, de testare. Aşa am descoperit cele trei cazuri care oricum erau carantinate de când au intrat în ţară. După care s-a luat măsura ca cetăţenii ţărilor terţe, care nu sunt cetăţeni europeni, să nu poată intra în România pe următoarele săptămâni. În plus persoanele care vin de acolo, obligatoriu intră în carantină indiferent de statusul lor - vaccinat, nevaccinat, testat, netestat se carantinează cel puţin pentru 10 zile”, a explicat șeful DSU.

„E posibil ca luna ianuarie să fie pentru România o lună în care va începe o creștere a cazurilor, după sărbători, ca urmare a deplasărilor – cei care vin în țară, cei care pleacă din țară în concedii și care se întorc. E posibil să vedem ce am văzut și după perioada verii, adică o creștere nouă a cazurilor și un val nou”, a spus Raed Arafat, la Digi24.

Arafat a mai spus că al cincilea val al pandemiei ar putea să fie dat de variantele Delta şi Omicron.

(sursa: Mediafax)