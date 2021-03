Caznele românului care vrea să construiască un spital 

„Să construim spitale, nu catedrale” nu e doar un slogan. Cineva chiar încearcă să construiască un spital și ne-a povestit cât de greu e să faci asta. Surprinzător sau nu, statul îți dă în cap cu hârtiile, banii vin doar dacă există oameni să sponsorizeze așa ceva și trebuie să ai un optimism și o speranță de nedărâmat.

Comuna Bucovăț, județul Dolj, este o zonă din țară cu cel mai ozonificat aer, după Băile Herculane. Gabriel Bivolaru s-a gândit că acolo poate fi ridicat un centru medical, așa că a demarat o acțiune în care avea să se lovească de multe ziduri.

În 2014 a reușit să înființeze asociația „Donează speranța”, după ce instanța a respins inițial existența acestei entități. De ce? Bivolaru a scris în actele depuse că vrea să ridice un spital și magistrații au considerat că nu ar trebui lăsat să facă asta. Respins de prima instanță, a mers la Curtea de Apel Craiova și acolo a avut câștig de cauză. A obținut un teren de 10 hectare la Bucovăț și a făcut planul unui spital cu trei etaje și cinci secții, Neurologie, Oncologie, Diabet și Nutriție, Oncopediatrie și Recuperare pentru copiii cu probleme neurologice. O investiție de sute de mii de euro, dar despre avea să afle că nu să strângă banii era cel mai dificil.

“Suntem la a doua încercare la DSP. Ne batem cu domniile lor. În 2019, după două luni ne-au respins, justificând faptul că nu respectam condițiile dintr-o lege. Am remediat și depunem iar. Apoi vom merge la Ministerul Sănătății. Spitalul are calitate de spital privat, dar va trebui să intre obligatoriu în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru că trebuie să ajutăm pe toată lumea. Nu avem garanții pentru acest lucru, dar conform legii ar trebui să existe accesul la servicii medicale decontate. Centrul, care este separat de spital, va fi unul de fiziokinetoterapie. Pentru copii. Nu există niciunul în toată zona, oamenii merg în București”, spune Gabriel Bivolaru.

Din 2017 are mai multe solicitări făcute prin Asociație la Ministerul Sănătății. Au trecut de atunci mulți miniștri, dar parcă toți au lăsat sertarele închise, cu toate hârtiile care zac în ele. “Am ieșit plângând de multe ori din instituții, am fost jignit și am continuat să vorbesc frumos. Merg înainte cu Dumnezeu. Uneori nu ajung acasă cu satisfacția că am făcut ceva. Este clar faptul că atunci când te apuci de un spital ți se pun piedici”, spune Gabriel Bivolaru.

Ajutor doar de la voluntari

Au încercat să obțină bani europeni pentru centru, 250 de mii de euro, dar nici asta nu a fost ușor. “Am terminat documentația și apoi au schimbat regulile. Așa, din mers. Și ne-au anunțat că nu mai îndeplinim condițiile. Nu am renunțat, am căutat sponsori. Acum am găsit pe cineva care ne va face rețeaua electrică. Toată gratuită deși are câțiva kilometri. Firma care lucrează la instalații o face gratuit. Avem voluntari, lucrăm cu familiile noastre și alți oameni care vor să se implice. Avem un domn de 80 de ani care a venit să ne ajute. În rest, nu te ajută nimeni”, a completat Gabriel Bivolaru care spune că le este extrem de recunoscător persoanelor care au ajutat cu tot ce au putut.

Niciun ministru al Sănătății nu a răspuns solicitărilor făcute de Asociație. Spitalul va fi construit în regim privat, dar apoi, cei care îl fac speră să fie acceptat de către Stat pentru decontarea serviciilor.