Coronavirus super-mutant, provenit dintr-o „zonă verde” preferată de românii pentru vacanțe!

Tot mai multe tulpini periculoase ale coronavirusului apar de la o zi la alta și dau bătăi de cap epidemiologilor din lumea întreagă. Pe lângă variantele deja cunoscute ale SARS-CoV-2, și anume: britanică, braziliană, sud-africană, californiană, newyorkeză și bretonă, alte patru tulpini au fost depistate doar în ultima săptămână. Cea mai mutantă variantă a fost descoperită la călătorii din Tanzania, una dintre destinațiile de vacanță preferate de români, țara fiind considerată „zonă verde”. Tulpina tanzaniană are cu 10 mutații mai mult decât orice altă versiune găsită până acum, se arată într-un raport preliminar prezentat Organizației Mondiale a Sănătății.

Specialiștii spun că este din ce în ce mai evident că virusul nu va dispărea curând și că trebuie să învățăm să trăim cu el, adaptând, totodată, restricțiile astfel încât acestea să ne afecteze cât mai puțin viața. Mutaţiile se produc în mod obișnuit în cazul virusurilor şi apar atunci când structura genetică se modifică în timpul replicării acestora, în încercarea de a scăpa imunității naturale, obținute prin trecerea prin boală.

Peste 4.000 de tulpini într-un an

O analiză realizată în urmă cu două luni arăta că în lume, la începutul lunii februarie, circulau deja peste 4.000 de variante ale noului coronavirus. Virusologi și epidemiologii urmăresc însă tulpinile care sunt mai contagioase sau mai agresive, tocmai pentru că acestea au o probabilitate mai mare de a provoca noi valuri ale pandemiei. De asemenea, acele variante ale coronavirusului care au mai multe mutații provoacă îngrijorare la nivel global, deoarece au o capacitate mai mare de a nu răspunde la vaccinurile dezvoltate până acum.

O astfel de variantă este și cea depistată la trei turiști care au călătorit în Angola din Tanzania. Deși, până acum, nu a fost făcut niciun studiu pentru a stabili dacă este mai infecțioasă sau mai severă decât alte tulpini, oamenii de știință cer o monitorizare atentă a acestei versiuni, din cauza multiplelor mutații detectate.

11 mutații în proteina spike

Profesorul Tulio de Oliveira, directorul Krisp, un institut de cercetare și inovare din Africa de Sud, a declarat că noua variantă este cea mai diversă descriere vreodată a unei secvențe de linie. „Am decis să raportăm acest lucru ca un nou VOI (n.r. – variant of interest), având în vedere constelația mutațiilor cu semnificație biologică cunoscută sau suspectată, în special rezistența la anticorpi neutralizanți și transmisibilitatea potențial crescută”, a spus el, citat de aa.com.tr.

„Deși am detectat doar trei cazuri cu acest nou VOI, acest lucru justifică o investigație urgentă, deoarece țara sursă, Tanzania, are o epidemie în mare parte nedocumentată și există puține măsuri de sănătate publică pentru a preveni răspândirea în interiorul și în afara țării”, a scris Oliveira, pe Twitter. „Acest VOI are 31 de mutații de aminoacizi. În spike are 11 mutații și trei ștergeri în domeniul N-terminal”, a mai precizat specialistul. Zanzibar, renumită insulă din Tanzania, este o destinație tot mai apreciată de români, mai ales în ultimul an, deoarece masca nu este obligatorie.

Tanzania a raportat ultima dată statistici privind coronavirusul în luna mai 2020. Președintele John Magufuli, care a murit la începutul lunii trecute, declarase Tanzania „fără coronavirus” vara trecută, cu puține restricții impuse în întreaga țară - inclusiv în insula Zanzibar, care atrage turiști din întreaga lume.

„Henri-Mondor” circulă în Franţa

O altă tulpină a SARS-CoV-2 a fost descoperită, zilele trecute, în Franţa, la pacienţi care provin din sud-estul şi sud-vestul ţării, și este diferită de cea depistată nu de mult în Bretania. Această nouă variantă a fost botezată după numele spitalului Henri-Mondor de la Créteil, în Val-de-Marne, are 18 mutaţii ale unor aminoacizi, dintre care şapte-opt se află în proteina spike, și deja circulă în prezent în mod activ în Franţa. Însă nu se știe, până acum, dacă este la fel de contagioasă față de tulpinile care produc îngrijorare la nivel global: britanică, braziliană, sud-africană, californiană, newyorkeză și bretonă.

A doua tulpină braziliană detectată

O nouă tulpină a coronavirusului a fost descoperită și în Brazilia, au anunţat miercuri autorităţile sanitare. Aceasta a fost găsită în apropiere de orașul Sao Paulo, la o femeie de 34 de ani, care avea simptome minore și nu ar fi călătorit în Brazilia sau în afara țării. Noua tulpină ar fi similară celei din Africa de Sud, potrivit reprezentanților Institutului brazilian de cercetări biomedicale Butantan.

„Variantă dublu mutantă” în India

Și Ministerul Sănătăţii din India a anunțat, săptămâna trecută, depistarea unei noi versiuni a virusului SARS-CoV-2, în urma secvenţierii şi analizei genomului unei mostre provenite din Maharashtra, una dintre cele mai grav afectate regiuni indiene. În India, pe lângă această nouă „variantă dublu mutantă” există mai multe tulpini „care determină îngrijorare”, astfel că nu a fost stabilită o legătură directă între ultima versiune a virusului şi creşterea rapidă a numărului de cazuri în anumite zone.

Peste 70 de epidemiologi și virusologi din 28 de țări, care au participat la un sondaj internațional, sunt de părere că actualele vaccinuri împotriva coronavirusului s-ar putea dovedi ineficiente în decurs de un an, din cauza apariției tulpinilor de coronavirus rezistente la aceste seruri.

Tulpina britanică, dominantă în UE

Comisarul european pentru sănătate, Stella Kyriakides, a avertizat, săptămâna trecută, că situaţia epidemiologică se menţine „alarmantă” în multe state membre ale UE, mai ales din cauza noilor variante ale coronavirusului, şi a subliniat că sunt de aşteptat noi creşteri ale numărului contaminărilor şi spitalizărilor în perioada următoare. Varianta SARS-CoV-2 dominantă este cea britanică, aceasta fiind prezentă în 25 de state din Uniunea Europeană (UE) şi în unele ţări găsită în până la 80% din mostrele genomice secvenţiate. În Italia, spre exemplu, are o prevalenţă națională de 86,7%, însă în unele regiuni ale ţării reprezintă deja 100% din cazuri. Tulpinile sud-africană şi braziliană au fost detectate în 18 şi, respectiv, 9 state din UE.

România are, în prezent, toate cele trei mutații ale coronavirusului (britanică, sud-africană şi braziliană), iar transmiterea este comunitară, spun medicii, chiar dacă la acest moment este redusă. Potrivit Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), până la data de 28 martie, au fost confirmate 562 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare: 557 cu varianta britanică (B.1.1.7), 3 cazuri cu cea sud-africană (B.1.351) şi 2 cazuri cu varianta braziliană (P.1).