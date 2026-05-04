Compartimentul de Neonatologie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, desemnat „Prieten al Copilului” de UNICEF, sprijin pentru viața la început de drum

Serviciile medicale oferite de spital deservesc o populație de peste 390.000 de locuitori ai județului Ilfov, un județ aflat într-o continuă expansiune, cu o densitate demografică ridicată și o mobilitate intensă între București și zonele periurbane. Creșterea populației tinere și incidența crescută a sarcinilor cu risc determină o cerere tot mai mare pentru servicii de neonatologie și terapie intensivă neonatală, cerere la care unitatea răspunde prompt și constant.

Compartimentul de Neonatologie este organizat conform celor mai stricte norme sanitare și de siguranță și include atât zona de îngrijire a nou-născuților sănătoși în sistem rooming-in, alături de mamă, cât și un departament de terapie intensivă neonatală, acreditat la nivel II de funcționare. Acesta asigură îngrijirea nou-născuților prematuri și a celor născuți la termen, cu patologie neonatală sau risc vital.

Un rol deosebit îl are sistemul rooming-in, care favorizează legătura emoțională timpurie dintre mamă și copil, sprijinind adaptarea nou-născutului la viața extrauterină și promovând alăptarea și confortul psiho-emoțional al familiei. Îngrijirea este completată de servicii oferite într-un climat de empatie și suport, esențial în primele zile de viață.

În cadrul compartimentului sunt asigurate servicii medicale complete: monitorizarea și tratamentul patologiilor neonatale acute, suport vital pentru nou-născuții critici, vaccinări, analize de laborator, screening auditiv și metabolic extins, fototerapie, investigații imagistice (radiografii și ecografii neonatale). Totodată, sunt implementate măsuri riguroase de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, precum și servicii de igienă, dezinfecție și sterilizare.

Compartimentul de Neonatologie al SCJU Ilfov a primit distincția de „Spital Prieten al Copilului” de la UNICEF, o recunoaștere care confirmă respectarea standardelor internaționale privind îngrijirea mamei și a nou-născutului. De atunci, structura se află într-un proces continuu de dezvoltare, asigurând siguranță, confort și îngrijiri medicale de înaltă calitate.

Prin activitatea sa, Compartimentul de Neonatologie contribuie direct la reducerea mortalității și morbidității neonatale la nivel județean, oferind fiecărui nou-născut șansa unui început de viață sănătos și fiecărei familii sprijinul de care are nevoie în momentele decisive ale nașterii.

