Un nou scandal în Sănătate. Greșeală majoră în noul contract CNAS. „La chirurgie, ar însemna că într-o zi poţi să-i faci anestezia pacientului, în altă zi îl tai, în altă zi îl pansezi”

Dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociaţiei Profesionale a Medicilor din Ambulator, a semnalat o greşeală a exprimării în noul proiect propus de CNAS, care ar trebui să intre în vigoare de la anul. Conform noului proiect se va deconta un singur serviciu medical pe zi, potrivit Antena 3 CNN.

Reprezentanţii Casei de Sănătate i-au transmis că propunerea unui singur serviciu medical pe zi, se referă la faptul că, pentru un pacient se va face decontarea unui singur serviciu de același tip pe zi.

„Casa de Asigurări de Sănătate decontează un singur serviciu medical /procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii pentru un CNP/zi”, scrie în documentul publicat săptămâna trecută pe site-ul CNAS.

Şi Ministerul Sănătăţii a venit cu un comunicat care să lămurească acest aspect.

„Ministerul Sănătăţii rămâne consecvent în sensul că serviciile medicale ambulatorii trebuie să rămână cât mai accesibile pacienţilor. Această poziţie a Ministerului Sănătăţii va fi susţinută ferm în discuţiile cu reprezentanţii CNAS, după publicarea pe site-ul acestei instituţii a proiectului noului contract cadru elaborat de specialiştii CNAS. Finanţarea cât mai bună a activităţii de medicină de familie şi a asistenţei medicale ambulatorii de specialitate trebuie să fie prioritară pentru a realiza reforma necesară sistemului de sănătate din România, inclusiv pentru a putea dezvolta programele de prevenţie şi screening care fac parte din cadrul strategic al sistemului medical”, au precizat reprezentanţii instituţiei.

„Am avut o discuţie cu cei din CNAS din care a reieşit că ei au vrut să scrie altceva”, spune Dr. Cosmin Alexandrescu.

„De exemplu, la chirurgie: anestezia reprezintă un serviciu, incizia reprezintă un serviciu, pansamentul este un serviciu, dacă s-ar aplica în forma în care este scrisă textual pe site, ar însemna că, dacă un pacient ar veni la chirurgie, într-o zi poţi să-i faci anestezia, în altă zi îl tai, în a treia zi eventual îl pansezi.

După intervenţia pe care am avut-o de dimineaţă la un post tv am fost contactat de CNAS şi am avut o discuţie cu dânşii din care a reieşit că ei de fapt au vrut să scrie altceva, că nu se referă decât la acelaşi tip de serviciu, adică dacă îi faci, nu ştiu, la cardiologie un EKG unui pacient nu-i mai faci în aceeaşi zi încă un EKG, ei de fapt aia voiau să scrie.

Problema este că cineva a fost corigent la română, pentru că forma care era scrisă pe site spunea foarte clar: un serviciu/CNP/zi, fără niciun fel de alte detalii. Sper că această, hai să-i spunem scăpare, se va corecta. Părerea mea e că cel mai bun lucru pe care l-ar putea face în momentul acesta, pentru că sunt foarte multe alte probleme de detaliu de discutat, ar fi să retragă de pe site acest proiect, să-l mai revizuiască o dată, să facă corecturile care sunt necesare, să facă un proces corect de consultare cu partenerii contractuali, cu reprezentanţii asociațiilor profesionale ale medicilor şi aşa mai departe şi abia după ce se va ajunge la o formă cât de cât de comun acord să o republice pe site”, a mai spus doctorul.

Strategia Națională de Sănătate 2022-2030. Ce modificări se pregătesc în domeniul Sănătății publice

Ministerul Sănătăţii (MS) a definitivat Strategia naţională de sănătate a următorilor şapte ani, un document amplu care descrie schimbările aduse sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru a-l face sustenabil şi orientat către pacient în orizontul anului 2030.

Proiectul strategiei naționale de sănătate pentru perioada 2023-2030, pus în dezbatere publică pe site-ul instituției, arată că Ministerul Sănătății vrea ca pacienții care primesc servicii medicale de la un anumit medic să plătească o taxă, numită coplată. Este vorba despre un proiect pilot care ar urma să fie aplicat în unele zone.

„Strategia vizează pilotarea furnizării anumitor servicii ambulatorii cu posibilitatea alegerii profesionistului care oferă serviciile de sănătate solicitate, în baza unei coplăți reglementate legal și suportate de beneficiar și a posibilității programării transparente a serviciului respectiv în sistemul electronic de programări”, se arată în nota de fundamentare a strategiei citate.

Ministerul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că „nu este vorba de nicio taxă suplimentară”, ci posibilitatea ca medicii să poată presta în regim privat o anumită activitate medicală după încheierea programului de lucru în unitatea medicală de stat.

„Acest proiect a fost realizat integral de experți independenți, din afara Ministerului Sănătății. În acest plan spune că pilotarea furnizării anumitor servicii ambulatorii în unitățile sanitare publice, cu posibilitatea alegerii profesionistului care oferă servicii de sănătate în baza unei plăți reglementate legal și suportată de beneficiar, precum și a posibilității programării transparentă a serviciului respectiv în sistemul electronic de programări. Se precizează că este în afara normei de bază programată. Nu este vorba de nicio taxă suplimentară. Este o minciună”, a explicat ministrul Alexandru Rafila.

Din anul 2025 contribuţia de asigurări de sănătate va fi plătită pentru toate veniturile din salarii, pensii şi activităţi independente, şi-a asumat Ministerul Sănătăţii (MS) în Strategia naţională de sănătate, document “strategic”, mai spune MS, care indică schimbările aduse sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru a-l face sustenabil. Din 2026, Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate se vor reorganiza în Case regionale, plan avansat în urmă cu 10 ani, în proiectul noii legi a Sănătăţii care nu s-a mai concretizat.



Rafila, despre coplata la spitalele de stat: „A fost prezentat neprofesionist acest lucru”

„A fost prezentat neprofesionist acest lucru. Este vorba doar despre un proiect pilot care trebuie să se desfășoare între 2026 și 2028. Această strategie este supusă dezbaterii publice și dacă Guvernul consideră că nu este oportun acest pilot poate să dispară din acest plan de acțiuni.

Problema este a unui pilot – să vedem dacă într-o unitate sanitară publică, după încheierea programului de lucru, un medic poate să presteze în regim privat o anumită activitate medicală și pacientul plătește la spital faptul că vrea să fie consultat sau operat sau investigat de anumit medic, dar asta nu înseamnă că pacientul este împiedicat să aibă acces la serviciile obișnuite.

Este vorba despre o opțiune. În momentul de față această opțiune e doar în zona unităților private. Propunerea de pilot e doar pentru una sau două sau trei unități sanitare”, a explicat ministrul Sănătății, potrivit Mediafax.