Copiii sub 15 ani, interziși pe rețelele sociale. TikTok, Instagram, Facebook și Snapchat ar putea fi obligate să blocheze accesul minorilor

Un proiect de lege depus recent în Parlament propune una dintre cele mai dure măsuri privind protecția minorilor în mediul online: interzicerea accesului la rețelele sociale pentru toți copiii care nu au împlinit vârsta de 15 ani și conturi private, cu conținut vizibil doar pentru conexiunile aprobate și monitorizarea timpului petrecut pe platforme, în cazul adolescenților între 15 și 18 ani.

Inițiatorii susțin că măsura este necesară în contextul exploziei utilizării rețelelor sociale de către copii și adolescenți și al creșterii unor fenomene precum: cyberbullying, grooming și dependență digitală. În România, utilizarea rețelelor sociale începe, în medie, în jurul vârstei de 5 ani, iar aproape jumătate dintre copii petrec peste șase ore pe zi în mediul digital, avertizează autorii legii.

Propunerea legislativă privind „protecția minorilor în utilizarea serviciilor de rețele sociale online”, pusă marți pe masa senatorilor, este inițiată de un grup de 36 de parlamentari, majoritatea de la USR, și vizează obligarea marilor platforme digitale să verifice efectiv vârsta utilizatorilor și să împiedice sau să restricționeze accesul minorilor. Cea mai importantă prevedere a proiectului vizează copiii sub 15 ani.

Interdicție totală sub 15 ani

„Accesul la un serviciu de rețea socială online furnizat prin intermediul unei platforme online este interzis minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani. Furnizorii platformelor online au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accesul și utilizarea acestora de către minorii sub 15 ani”, prevede proiectul legislativ.

În practică, asta ar însemna că platforme precum Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat sau alte servicii similare ar trebui să implementeze sisteme capabile să verifice în mod real vârsta utilizatorilor și să blocheze accesul copiilor sub acest prag, deoarece simpla bifare a unei date de naștere la crearea contului nu va mai fi suficientă.

De altfel, în proiect se precizează explicit că „simplul caracter declarativ al vârstei utilizatorului nu este considerat suficient” pentru îndeplinirea acestei noi obligații.

Mai mult, legea introduce o „obligație de rezultat” pentru platforme. Cu alte cuvinte, companiile nu se vor putea apăra spunând că au implementat anumite măsuri formale. Acestea vor trebui să demonstreze că măsurile adoptate împiedică efectiv și verificabil accesul copiilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani.

Publicitatea și mesajele de la străini, dezactivate pentru cei sub 18 ani

Deși proiectul nu oprește accesul adolescenților între 15 și 18 ani pe rețele, le impune platformelor digitale o serie de măsuri speciale de protecție.

Astfel, pentru această categorie de vârstă, rețelele sociale vor fi obligate să ofere un „acces progresiv”, adecvat vârstei și nivelului de dezvoltare al utilizatorului.

„Furnizorii platformelor online au obligația de a asigura un acces progresiv, adecvat vârstei, pentru utilizatorii minori, prin mecanisme care țin seama de nivelul de dezvoltare, autonomie și reziliență digitală.

Accesul progresiv se realizează prin setări diferențiate, măsuri de siguranță activate implicit și limitarea riscurilor sistemice, în special pentru utilizatorii cu vârsta între 15 și 18 ani”, stipulează proiectul de lege.

Concret, adolescenții ar urma să beneficieze automat de:

• conturi private (conținutul vizibil doar pentru conexiunile aprobate), care vor fi activate implicit;

• dispozitive de control al timpului petrecut pe platformă;

• notificări periodice privind durata utilizării;

• protecție sporită împotriva conținutului periculos.

În plus, pentru toți utilizatorii sub 18 ani rețelele trebuie să dezactiveze implicit două funcții considerate de risc:

• publicitatea țintită bazată pe profilarea comportamentală;

• mesajele directe trimise de persoane care nu se află în lista de contacte aprobate.

Această ultimă măsură vizează în special combaterea fenomenului de grooming, prin care adulți necunoscuți încearcă să intre în contact cu minori în scopuri de exploatare sexuală sau manipulare emoțională, explică inițiatorii în expunerea de motive.

Algoritmii care creează dependență, puși sub lupă

Furnizorii vor fi obligați, de asemenea, să reducă riscurile asociate „designului adictiv” al aplicațiilor, inclusiv funcționalitățile care exploatează vulnerabilitățile copiilor și îi determină să petreacă excesiv de mult timp online.

De asemenea, platformele trebuie să limiteze expunerea minorilor la:

• conținut cu jocuri de noroc sau mecanisme similare, inclusiv „practici de monetizare cu potențial de dependență”;

• materiale pornografice;

• conținut extrem sau violent;

• materiale care pot afecta sănătatea mintală ori siguranța adolescenților.

Legea prevede inclusiv adaptarea sistemelor de recomandare și limitarea amplificării algoritmice a conținutului considerat periculos pentru minori.

Ce este considerat „conținut cu risc pentru minori”

Lista inclusă în definirea „conținutului cu risc pentru minori” este amplă. Mai exact, sunt vizate materialele pornografice sau cu conținut sexual explicit, conținutul care promovează sau normalizează autovătămarea, sinuciderea sau tulburările alimentare, videoclipurile care glorifică violența gravă, provocările periculoase devenite virale, precum și materialele care facilitează exploatarea sexuală a minorilor.

În aceeași categorie intră și conținutul care promovează jocurile de noroc, precum și informațiile false despre sănătate și siguranță care pot pune copiii în pericol.

Pentru conținutul catalogat drept „risc grav pentru minori”, platformele vor fi obligate să intervină rapid. Dacă primesc o notificare suficient argumentată și consideră că există un pericol grav și iminent pentru sănătatea sau siguranța copiilor, vor trebui să adopte măsuri în maximum 48 de ore.

Aceste măsuri pot merge până la eliminarea completă a conținutului.

Toate conturile existente, verificate

Important de precizat este că noile reglementări se aplică doar conturilor create după intrarea în vigoare a legii.

Platformele vor avea obligația să verifice și vârsta utilizatorilor care dețin deja conturi active, iar termenul acordat este de șase luni de la intrarea în vigoare a legii.

Până la finalizarea verificărilor, companiile vor trebui să limiteze accesul conturilor pentru care există indicii „obiective și verificabile” că aparțin unor utilizatori mai mici de 15 ani.

Această prevedere ar putea avea un impact direct asupra sutelor de mii de copii români care folosesc deja rețele sociale înainte de vârsta legală.

Un fenomen care a luat amploare

Inițiatorii fac trimitere, în expunerea de motive, la o serie de statistici care descriu amploarea fenomenului.

Potrivit documentului, 79% dintre elevi spun că au asistat la situații de bullying pe rețelele sociale, iar 45% afirmă că au fost victime frecvente ale cyberbullying-ului. În același timp, 59% dintre părinți declară că se tem că propriii copii pot deveni victime ale abuzurilor online.

Inițiatorii invocă și datele programului „Ora de Net”, derulat de Salvați Copiii, conform cărora în 2025 au fost procesate peste 50.000 de raportări privind conținut dăunător pentru copii, iar 84% dintre materialele sexuale abuzive cu minori erau autogenerate sub constrângere.

„Supravegherea parentală și regulile declarative impuse de platforme sunt insuficiente pentru protecția reală a minorilor”, spun autorii proiectului, în expunerea de motive, subliniind că este necesară o intervenție legislativă care să transfere responsabilitatea către furnizorii serviciilor digitale. De asemenea, expunerea de motive arată că „abordările bazate exclusiv pe educație digitală, consimțământ parental sau autoreglementarea furnizorilor sunt insuficiente și inechitabile”, deoarece copiii sunt expuși unor riscuri pe care nu le pot controla singuri.

Amenzi uriașe și suspendarea serviciilor

Pentru platformele care nu respectă noile reguli, sunt introduse sancțiuni severe. Astfel, companiile care nu sunt încadrate la categoria platformelor online foarte mari (conform Regulamentului UE 2022/2065) pot primi amenzi cuprinse între 0,5% și 2% din cifra de afaceri anuală globală.

În cazurile considerate grave, repetate și persistente, ANCOM va putea solicita instanței suspendarea serviciilor platformei respective pe teritoriul României.

Pentru platformele online foarte mari, „aplicarea sancțiunilor pecuniare se realizează exclusiv în conformitate cu competențele Comisiei Europene”.

Documentul subliniază că răspunderea aparține exclusiv platformelor și nici copiii, nici părinții nu vor putea fi sancționați pentru încălcarea noilor reguli.

„Răspunderea pentru nerespectarea prezentei legi revine exclusiv furnizorilor platformelor online. Minorii și părinții sau reprezentanții legali ai acestora nu pot fi sancționați în temeiul prezentei legi”, prevede proiectul pus în dezbatere.

Noile reglementări sunt inspirate din inițiative similare discutate sau adoptate în alte state europene, în special în Franța, precizează autorii, în expunerea de motive.

Val de reglementări privind accesul copiilor la platformele digitale

Proiectul românesc care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale se înscrie într-un val internațional de reglementări prin care statele încearcă să impună măsuri drastice pentru limitarea accesului copiilor la social media și să mute responsabilitatea protejării minorilor de la părinți și copii către marile companii de tehnologie.

Australia este prima țară din lume care a introdus o interdicție generală pentru utilizatorii sub 16 ani. Din decembrie 2025, platformele precum TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat și YouTube sunt obligate să împiedice accesul minorilor sub această vârstă și riscă amenzi de zeci de milioane de dolari pentru nerespectarea legii.

Franța. Adunarea Națională a aprobat, în 2026, un proiect care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Textul se află încă în procedura legislativă finală și așteaptă clarificări privind compatibilitatea cu legislația europeană.

Danemarca. Guvernul și principalele partide politice au convenit asupra unei interdicții pentru copiii sub 15 ani. Autoritățile daneze invocă efectele negative asupra sănătății mintale, somnului și performanțelor școlare.

Spania. Executivul de la Madrid promovează o legislație care ar interzice accesul minorilor sub 16 ani și ar obliga platformele să implementeze sisteme eficiente de verificare a vârstei.

Germania, Polonia, Slovenia, Austria, Portugalia, Finlanda, Grecia și Italia au lansat, de asemenea, dezbateri legislative sau proiecte de reglementare care vizează stabilirea unor praguri minime de vârstă și introducerea verificării obligatorii a vârstei pentru accesul la rețelele sociale.

Marea Britanie. Guvernul britanic pregătește măsuri care ar putea duce la restricționarea accesului utilizatorilor sub 16 ani, în contextul unei campanii publice privind efectele dependenței de rețele sociale asupra copiilor.

Emiratele Arabe Unite au adoptat în 2026 una dintre cele mai stricte reglementări din afara Europei: vârsta minimă pentru utilizarea rețelelor sociale a fost stabilită la 15 ani, iar platformele sunt obligate să verifice identitatea și vârsta utilizatorilor prin sisteme digitale dedicate.

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