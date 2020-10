Coronavirusul stă 4 săptămâni pe bancnote

Hepta

Într-un mediu răcoros şi întunecat, virusul responsabil de îmbolnăvirea cu COVID-19 poate supravieţui până la 28 de zile pe suprafeţele lucioase, precum geamul telefoanelor mobile sau bancnotele din polimer, arată un studiu al Agenţiei ştiinţifice naţionale australiene CSIRO, preluat de AFP. Cu cât temperatura e mai ridicată cu atât virusul e mai puţin rezistent.

La 20º C, virusul SARS-CoV-2 poate rămâne pe suprafeţe până la 4 săptămâni. La 30º C, supravieţuieşte 7 zile, iar la 40º C, 24 de ore. Studiile anterioare arătau că virusul putea supravieţui doar 4 zile pe suprafeţele non-poroase.

Trevor Drew, directorul Centrului australian de prevenire a bolilor din cadrul CSIRO, a subliniat totuşi că studiul a avut loc în lipsa expunerii la lumina solară, care distruge rapid virusul. Tot el a reamintit că persoanele infectate sunt totuşi mult mai contagioase ca suprafeţele.