Crimele de la Spitalul Sf. Pantelimon. Ce spune șefa ATI despre doctorițele acuzate de omor cu premeditare

„Nu am avut niciodată impresia că au comportament anormal. Erau empatice, își făceau activitatea medicală cu răspundere. Nu am remarcat nimic, nici eu și nici colegii mei, pentru că noi am tot discutat asta. Nu am avut nicio plângere. Eu nu mai pot spune nimic în momentul ăsta”, a precizat Florina Pompilian, în exclusivitate pentru Antena3 CNN.

Șefa ATI: „Cine e vinovat trebuie să plătească”

Aceasta a mai adăugat că „cine e vinovat trebuie să plătească” și „nu ea le-a angajat”.

„Până la urmă, cine e vinovat trebuie să plătească. Mi-e greu să cred că un doctor din lumea asta face așa ceva în mod voluntar. Nu știu ce să fac. Doctorițele nu sunt angajatele mele, noi toți suntem angajații acestui spital. Nu eu le-am angajat, nu eu le-am pus parafa în mână. Cunoscându-le aș spune că nu sunt în stare de asta, dar după declarațiile pe care le-au dat nu mai pot să zic nimic”, a mai spus ea.

Florina Pompilian a mai afirmat că atitudinea aparținătorilor a fost una permanent incisivă față de ei de când a început „tam-tam-ul”.

Două doctorițe și o asistentă de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti au fost reținute, miercuri seară, după ce procurorii şi poliţiştii au făcut percheziţii la locuinţele unor angajaţi ai spitalului. Acțiunea are loc în dosarul deschis după ce 17 pacienţi internaţi la terapie intensivă au decedat în patru zile, iar un angajat al spitalului a reclamat că bolnavii au primit doze reduse de noradrenalină.

