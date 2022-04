Curăţenia de primăvară doboară femeile de la oraș

Tradiția spune că înaintea Sărbătorilor Pascale trebuie făcută curățenia de primăvară, un moment extrem de obositor pentru gospodine. Femeile muncesc din greu în aceste zile și organismul are de suferit. Multe ajung la medic și cer ajutor, povestind că s-au spetit întorcând casa pe dos ca să nu rămână niciun fir de praf.

Medicii spun că, după ce muncesc ore în şir și fac diverse treburi sau ridică mobilier, multe gospodine se aleg cu dureri mari sau rămân cu „gâtul strâmb”, cum se spune popular. Femeile mai tinere sunt cele mai predispuse la apariţia unor probleme de sănătate.

„Am multe paciente care vin şi cer ajutor după ce au făcut curăţenia de primăvară. În special cele tinere. Se plâng de dureri de umeri, că se apucă dintr-o dată să ridice, să spele. Unele fac tendinite din suprasolicitare, din rotație defectuoasă, altele torticolis din cauză că întorc capul brusc, stau în curent și mușchiul sternocleidomastoidian (n.r. mușchi cu originea pe stern și claviculă, cu rol în înclinarea laterală a capului și în rotirea acestuia) rămâne contractat. Altele au dureri de picioare. Se pun în genunchi să aspire, să spele duşumeaua și nu se mai îndreaptă”, a declarat pentru Jurnalul, Fidan Osman, medic specialist în recuperare medicală.

După ce le tratează, medicul le sfătuiește să facă repaus. Sunt paciente care nici nu vor să audă și motivează că în perioada în sărbătorilor au multă treabă de făcut nu au timp să stea! „În primul rând trebuie repaus, apoi tratament antiinflamator, aplicații locale de antiinflamator şi foarte important, să se prezinte la medicul de specialitate. Curățenia de primăvară nu se face într-o zi! În primul rând curăţenia trebuie menţinută, iar atunci când te apuci, nu faci totul dintr-o dată, ci treptat ori cu ajutor. Îmi zic că nu au cum să stea, că mai au de făcut pe aia, pe aia… dar nici nu au cum să facă, pentru că cele mai multe au dureri și abia se pot mișca”, a explicat doctoriţa Osman.

Tradiţia respectată cu riscul sănătăţii

Spălatul de geamuri, de perdele, vopsitul bucătăriilor, bătutul covoarelor, toate acestea necesită efort și, atunci când nu ai ajutor, este greu să faci față la toate. Tradiția este respectată, adesea, cu riscul sănătății. „Mama mea are 74 de ani şi am mers să îi fac curăţenie. Mereu mă duc să o ajut Paşte, de Crăciun. Nu mai sunt nici eu tânără, am 52 de ani, iar organismul începe să dea semne. Am spălat geamurile din toată casa, de la balcon, am aspirat. Mama e pretenţioasă şi stătea să-mi dea indicaţii. A vrut să-i trag mobilele de la perete, să aspir şi să spăl în spatele lor. M-am chinuit cu paturi, noptiere, şifonier, de abia mai puteam să respir. La un moment dat am simţit că mă ia cu ameţeală, m-am albit ca varul la faţă şi a început să-mi tremure tot corpul. M-am aşezat că altfel picam! După ce mi-am revenit, am continuat, că nu puteam să o las cu casa vraişte. M-a pus pe brânci! Seara când am ajuns acasă, eram epuizată. Mă durea tot corpul. Mi-am sunat medicul de familie şi mi-a zis să iau antiinflamatoare. Au trecut trei zile de atunci şi nu sunt bună de nimic. Încă mă doare capul de la curent şi am un umăr înţepenit. Săptămâna aceasta va trebui să fac curăţenie şi la mine, dar nu mai pot. O fi tradiţie, dar dacă mă apuc iar să spăl geamuri, să curăţ covoare, sigur ajung la spital. Singura soluţie este să plătesc o femeie care să vină să facă”, a povestit Maria Simion.

Femeile din mediul urban, mai sensibile

Femeile din mediul rural sunt mai energice, pe când cele din mediul urban se consideră pline de energie, dar cedează rapid în faţa efortului, spun specialiştii. „Cele mai multe paciente sunt de la oraş. Femeile de la țară fac treabă constant, în fiecare zi au un program în care muncesc. Oamenii de la ţară sunt mult mai temperați și știu ce au de făcut. Sunt mai calculați. Cei de la oraș, mai tineri, sunt mai vitezomani, vor să le facă repede pe toate şi cedează. Ei nu sunt învăţaţi cu munca, aşa cum sunt cei de la ţară. Femeile tinere, de la oraş, sunt mai sensibile. E chestie de dozare de energie”, a explicat Fidan Osman.

Atenţie la curent

Un alt medic spune că și temperaturile în continuă schimbare pot fi o cauză a îmbolnăvirilor în timpul curăţeniei de primăvară. „M-am confruntat cu cazurile clasice în care, de la efort, au dureri articulare. Gospodina e gospodină și se expune! Mereu le spun pacientelor să aibă grijă să nu facă efort fizic mai mare decât de obicei și să aibă grijă mare cu temperaturile care sunt în mare schimbare și expunerea la curent. Când fac treabă se încălzesc, transpiră, iar afară ba e rece, ba e cald. Le învăț să nu urce prea sus să pună perdele, mai ales dacă au dureri cervicale, că le pot afecta. Celor cu diverse afecțiuni le recomand să fie atente la amețeli, pentru că riscă să cadă și dau de alt necaz”, a spus Gabriel Popa, medic de familie.

„Am multe paciente care vin şi cer ajutor după ce au făcut curăţenia de primăvară. În special cele tinere. Se plâng de dureri de umeri, că se apucă dintr-o dată să ridice, să spele.”

Fidan Osman, medic de recuperare medicală

„M-am chinuit cu paturi, noptiere, şifonier, de-abia mai puteam să respir. La un moment dat am simţit că mă ia cu ameţeală, m-am albit ca varul la faţă şi a început să-mi tremure tot corpul.”

Maria Simion

„Mereu le spun pacientelor să aibă grijă să nu facă efort fizic mai mare decât de obicei și să aibă grijă mare cu temperaturile care sunt în mare schimbare și expunerea la curent.”

Gabriel Popa, medic de familie