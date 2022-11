Efectele scumpirilor la electricitate. Pacienții, primiți la lumina lanternei de către medicii de familie din Gorj

Doctorul Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj, spune că îi primește pe bolnavi la lumina lanternei "Nu prea avem de ales" din cauza prețurilor mari la curentul electric.

”Pentru iluminatul exterior am oprit tot, de asemenea, și am cumpărat o lanternă pe care o folosesc atunci când este nevoie. Asta este situația în care am ajuns. Nu prea avem de ales, pentru că atunci când îți vine factura o plătești, și nu mai comentezi, că altfel te trezești că ești debranșat. O ducem greu, mai ales că majoritatea medicilor de familie au salariul minim pe economie pe cartea de muncă și nu își permit să iasă la pensie”, a explică medicul.

El activează în Motru și la centrul de permanență din Cătunele. Consumul de electricitate pe timpul gărzilor de noapte a fost oprit atât în clădire, cât și în exterior, scrie Gazeta de Sud.

La cabientul medical există doar o veioză cu led dar în exterior este întuneric. Mihai Moisescu spune că folosește o lanternă atunci când iese din clădire sau când vin pacienții pentru ca aceștia să poată intra în cabinet pentru consultație.