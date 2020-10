Evaluări pentru teze, planuri de digitalizare

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a declarat, ieri, că o decizie în ceea ce priveşte susţinerea tezelor în acest an şcolar va fi luată în urma unor evaluări făcute de specialişti, după cons...

Vremea va fi in general inchisa in jumatatea nordica a tarii, unde local se vor semnala ploi si burnite slabe. In sud cerul va fi variabil spre mai mult senin si nu vor exista conditii pentru producerea...