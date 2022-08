Firea: Doar în primele cinci luni, peste 4.200 de victime au solicitat să fie departe de agresori

„Violența domestică trebuie pedepsită, iar victimele protejate! Am stabilit standarde minime și pașii pe care trebuie să-i facă toate instituțiile care asigură asistență, suport și consiliere victimelor adulte și cuplurilor mamă-copil. Angajații din serviciile sociale care vor respecta aceste etape, vor ajuta și mai mult victimele violenței domestice. Doar în primele 5 luni ale acestui an, aproape 33.000 de persoane au fost victime ale violențelor acasă sau în familie. ⚠️ Am primit semnale că unele victime ale violenței domestice sunt tratate diferit față de altele. Că unii responsabili din serviciile de asistență socială se implică mai mult, iar alții mai puțin”, scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea anunță că specialiștii Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse Între Femei și Bărbați au gândit un fel de „manual” cu ajutorul căruia poate fi rezolvat fiecare caz în parte.

„Pentru asistența victimelor violenței domestice pașii trebuie să fie aceeași, indiferent de situație: evaluarea inițială, activarea măsurilor de protecție în caz de urgență, evaluarea victimei din punct de vedere personal, social și profesional, iar apoi stabilirea planului de intervenție. Urmând acești pași, specialiștii în asistență socială vor ști care sunt nevoile reale ale victimei și cu poate fi ajutată cu succes. Doar în primele cinci luni ale acestui an, peste 4.200 de victime au solicitat să fie departe de agresori printr-un ordin de protecție. O parte dintre aceste victime au ajuns în 42 de locuințe protejate la nivel național, 20 de centre de recuperare pentru victimele violenței domestice sau în cele 52 de centre de primire în regim de urgență. Ordinul pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice este în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse”, încheie Firea.

(sursa: Mediafax)