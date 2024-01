Bolile fungice omoară 10.000 de oameni pe zi. Care sunt cele mai periculoase ciuperci

Un amplu studiu, la care au colaborat peste 300 de specialiști din 80 de țări, a relevat că numărul oamenilor care mor, în fiecare an, din cauza infecțiilor fungice este de circa 3,8 milioane, la nivel mondial, dublu față de cât se estima în urmă cu un deceniu. Autorii cercetării spun că, spre exemplu, doar diagnosticarea în timp util a infecțiilor severe cu Aspergillus - o ciupercă foarte comună, care provoacă infecții pulmonare - ar putea salva milioane de vieți în fiecare an.

Un raport privind incidența globală și mortalitatea bolilor fungice severe, publicat recent în revista de specialitate The Lancet Infectious Diseases, de către cercetători de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie, arată că numărul total al deceselor cauzate de bolile fungice a crescut, ajungând la peste 3,75 milioane, în fiecare an, la nivel global, în timp ce incidența anuală a infecțiilor fungice invazive este estimată la peste 6,5 milioane de cazuri.

Mortalitatea este dublă față de estimările anterioare, spun autorii cercetării, care, cu un deceniu în urmă, apreciau că sunt între 1,5 și 2 milioane de decese cauzate direct sau indirect de o infecție fungică.

„Acum 11 ani, colegii mei și cu mine am estimat că aproximativ 2 milioane de oameni din întreaga lume mureau anual din cauza infecțiilor fungice. Ultima mea estimare situează cifra de astăzi la aproape dublu: aproximativ 3,8 milioane de decese”, spune David Denning, cercetător principal și profesor de boli infecțioase la Universitatea din Manchester. Potrivit acestuia, cifra reprezintă aproximativ 6,8% din totalul deceselor globale.

Cifrele actualizate ale mortalității prin boli fungice eclipsează decesele cauzate de alți agenți patogeni, ucigând de șase ori mai multe persoane decât malaria, spre exemplu, și de aproape trei ori mai multe decât tuberculoza.

Estimările anterioare au fost imprecise, susține profesorul Denning, deoarece multe boli fungice agravează o afecțiune existentă, la rândul ei adesea gravă, cum ar fi leucemia sau SIDA.

Însă, în noul studiu, mult mai amplu, sunt folosite date din peste 80 de țări, colectate prin colaborarea a peste 300 de profesioniști din întreaga lume, care au contribuit la estimările publicate pentru țara lor și pentru fiecare boală fungică în parte.

7 din 10 decese, cauzate direct de infecțiile fungice

Potrivit studiului, aproximativ 68% dintre decesele care au fost legate de o boală fungică (adică 2,55 milioane) au fost cauzate direct de aceasta. Aproximativ 1,2 milioane dintre cei decedați (32%) au avut alte boli, care au fost exacerbate de infecția fungică.

Aproximativ o treime din cele 3,23 milioane de decese cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) la nivel mondial sunt legate de infecția cu ciuperca Aspergillus, constată profesorul Denning.

De asemenea, deși tuberculoza pulmonară a fost catalogată ca fiind cauza decesului la 1,2 milioane de persoane în 2019, până la 340.000 (28%) dintre acestea ar putea fi, de fapt, decese cauzate de boli fungice, estimează el.

Mai mult, dintre cele peste 310.000 de decese de leucemie, estimate la nivel mondial în 2020, 14.000 (4,5%) ar putea fi atribuite aspergilozei, iar unele dintre acestea altor infecții fungice.

Datele privind decesele cauzate de cancerul pulmonar și bronșic se ridică la 1,8 milioane, anual, însă noul studiu indică faptul că aspergiloza este implicată în 49.000 de decese (2,7%) dintre acestea.

Candida - un alt tip de infecție fungică, privită de foarte mulți oameni ca fiind o afecțiune banală - este o problemă gravă în secțiile de terapie intensivă, pentru pacienții cu intervenții chirurgicale complexe sau cu diabet, cancer și insuficiență renală, precum și pentru copiii prematuri.

Cercetătorii estimează că aproximativ 1,57 milioane de persoane suferă de infecții ale sângelui cu Candida sau candidoză invazivă, cu 995.000 de decese, în fiecare an.

Testele identifică doar o treime

„În timp ce diagnosticarea bolilor fungice s-a îmbunătățit foarte mult în ultimii 10- 15 ani, atât accesul, cât și utilizarea efectivă a acestor teste sunt limitate - și nu numai în țările cu venituri mici.

De exemplu, Africa de Sud are un serviciu de diagnostic de invidiat pentru meningita fungică (criptococică) și infecția fungică a sângelui (Candida), dar nu are diagnostice pentru infecțiile cauzate de o altă ciupercă foarte comună, Aspergillus. Aceste lacune contribuie substanțial la decese inutile. În mod special, diagnosticarea în timp util a infecțiilor severe cu Aspergillus - în mod ideal în termen de 48 de ore - ar putea salva milioane de vieți în fiecare an.

Cele mai importante ciuperci letale sunt Aspergillus fumigatus și Aspergillus flavus, care provoacă infecții pulmonare. Printre persoanele afectate se numără cele cu boli pulmonare, cum ar fi astmul, TBC și cancerul pulmonar, dar și persoanele cu leucemie, cei care au suferit un transplant de organe și cei aflați la terapie intensivă”, a explicat David W. Denning, cercetător principal la Manchester Fungice Infection Group, Universitatea din Manchester, într-un articol publicat în The Conversation.

Potrivit specialistului, mulți dintre acești oameni mor pentru că medicii lor nu își dau seama că au o boală fungică sau o recunosc prea târziu. De asemenea, multe dintre decese sunt cauzate de testele de diagnosticare lente sau absente, precum și de lipsa de medicamente antifungice eficiente: „Testele bazate pe culturi fungice identifică doar aproximativ o treime din persoanele care au, de fapt, o infecție fungică”.

„Nu există vaccinuri pentru ciuperci. Boala fungică severă apare atunci când oamenii sunt deja bolnavi, cu doar câteva excepții la persoanele sănătoase, și la cei care trăiesc sau lucrează în case sau medii de lucru mucegăite. De aceea este nevoie disperată de diagnosticare precisă și în timp util și arată de ce trebuie să luăm ciupercile foarte în serios”, concluzionează prof. David W. Denning.

„Din păcate, ca și în cazul rezistenței la antibiotice, rezistența antifungică este o problemă tot mai mare”, subliniază prof. David W. Denning.

Unele boli fungice sunt foarte dificil de diagnosticat, deoarece, de multe ori, testele de laborator nu sunt disponibile sau testele disponibile detectează doar o parte din cazurile de boală. O altă cauză este că multe infecții fungice pot fi confundate cu tuberculoza.