Influencer român, victima hackerilor: "Mi-au furat 5.400 de dolari"

Lucian Elgi a fost victima unei înşelătorii de tip phishing, metodă prin care infractorii cibernetici încearcă să obțină informații personale, cum ar fi numele de utilizator, parolele, informațiile despre cardurile de credit sau alte date personale, pretinzând că sunt o entitate de încredere într-o comunicare electronică. Aceste atacuri se desfășoară de obicei prin e-mail, mesaje text sau site-uri web false.

"Am primit acest mail, pe care l-am accesat. Mi-a cerut un cod, apoi celalalt cod şi mi-am dat seama ca de fapt dădusem verificarea în doi pași! Am avut noroc, dar şi ghinion! Noroc că nu mi-a luat toți banii, ghinion că am ramas fără 5.400 de dolari", a povestit influencerul Lucian Elgi, pentru observatornews.ro.

Banii ar fi ajuns într-un cont din zona arabă şi sunt imposibil de recuperat. Nici băncile nu pot face nimic.

Tituri de metode de înşelătorie prin Phishing