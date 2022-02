Întâmplare fericită la Buzău. Povestea fetiței de 3 ani care a plecat la școală și s-a rătăcit

Ema are 3 ani și locuiește în comuna Scutelnici, din județul Buzău. A plecat în haine de casă și cu ghiozdanul în spate pentru a ajunge la școală. O patrulă de poliție a găsit-o în apropierea drumului județean 203D și înapoiată părinților.

"Ema, cum îi spun părinții, are o poveste a ei, drăguță pe de-o parte.

Citiți cu drag, nu judecați!

Are 3 ani şi încă nu merge la şcoală, deşi, după cum vedeţi, şi-ar dori...

O zi de duminică...Mihaela şi Adrian, polițiști în Buzău, se îndreptau spre o intervenție prin apelul 112, doar că, pe traseul de deplasare, s-au confruntat cu o situaţie ce i-a determinat să pună stop o clipă, se impunea o prioritizare a urgenţelor: o fetiţă de 3 ani, în haine de casă, dar cu ghiozdan în spate, stătea singură în proximitatea drumului judeţean 203D. Astfel, alți colegi au fost redirecționați către adresa indicată prin 112.

Mititica stătea îngândurată și se uita lung la drum. Multe cuvinte nu au reușit să scoată de la ea, așa că Mihaela a urcat-o în autospecială, pentru a o adăposti de frigul lui februarie şi au pornit împreună în căutarea părinţilor.

Mare a fost surprinderea, teama, dar şi recunoştinţa din ochii acestora, când au văzut poliţiştii la poartă, de mână cu mezina familiei.

Dornică să îşi urmeze fratele mai mare la şcoală, într-o secundă de neatenţie, plecase din camera în care se juca, a desfăcut zăvorul porţii şi a pornit la drum, neștiind că fratele ei nu plecase la școală în ziua respectivă, ci era cu tatăl plecat în oraș.

Ne bucurăm enorm pentru sincronizarea de care au avut parte și povestea are un happy end!

Să-i supraveghem cu atenţie, sunt mici, dar au pasul iute!

Şcolari sau nu, cu toţii sunt în grija noastră, a părinţilor, a cadrelor didactice, a poliţiştilor", este povestea fetiței, relatată pe pagina de Facebook a Poliției Române.