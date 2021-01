Întârzieri mari ale trenurilor din cauza condițiilor meteo

Victor Stroe

Circulația trenurilor de călători înregistrează întârzieri majore din cauza frigului și zăpezii, potrivit Companiei CFR Călători. Siguranța și securitate pasagerilor sunt prioritare.

Trenul IR 1770 Galaţi - Bucureşti Nord are o întârziere de 180 de minute, după ce automotorul Desiro a fost înlocuită în staţia Făurei cu locomotivă cu vagoane, din cauza gerului puternic.



Trenul IR 1750 Suceava - Bucureşti Nord are 130 de minute de întârziere, IR 1892 Craiova - Bucureşti are 70 de minute întârziere, iar IR 1826 Tg. Jiu - Bucureşti 35 de minute.

Traficul feroviar a fost întrerupt între staţiile Radoieşti - Olteni, după ce o şină s-a fisurat din cauza gerului, iar trenul IR 1594 Craiova - Bucureşti Nord a fost oprit până la remedierea problemei, timp în care sistemul de încălzire a fost funcţional. Trenul a sosit în Gara de Nord cu o întârziere de 100 de minute.

La Târgu Ocna, a fost fisurată şina de cale ferată, iar trenul R 5202 Siculeni - Focşani a staţionat de la ora 7:00 în gară, până la rezolvarea situației. Garnitura a plecat la ora 9:45, cu o întârziere de 162 de minute.