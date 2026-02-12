Inundație în apartament: Drepturile tale când vecinul refuză să plătească

În astfel de situații, prioritatea proprietarului afectat este simplă: repararea daunelor și recuperarea sumelor cheltuite.

Rolul asociației de proprietari și legislația

În primul rând, trebuie anunțată Asociația de proprietari din bloc pentru a media conflictul și a facilita comunicarea dintre părți. Problemele apar frecvent atunci când vecinul responsabil refuză să plătească daunele sau nu are o poliță de asigurare pentru locuință.

Proprietarul care a provocat inundația este obligat să repare prejudiciul, indiferent dacă are sau nu asigurare. Articolul 1357 Cod Civil stipulează că locatarul „care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită este obligat să îl repare”. Acest articol acoperă și cazurile în care daunele provin din instalații sanitare defecte, lucrări necorespunzătoare sau neglijență.

Pașii pentru recuperarea prejudiciului

Documentarea pagubelor – fotografii, facturi și evaluări profesionale sunt esențiale pentru a demonstra amploarea daunelor. Notificarea vecinului – un mesaj scris sau o cerere oficială prin care vecinul este informat despre pagube și suma cerută. Implicarea asociației de proprietari – poate media conflictul și poate atesta starea locuințelor implicate. Acțiune în instanță – dacă vecinul refuză plata, proprietarul afectat poate cere recuperarea prejudiciului în instanță, folosind dovezile adunate.

În lipsa unei înțelegeri amiabile, instanța va decide recuperarea prejudiciului, chiar dacă vecinul nu are asigurare. Aceasta înseamnă că refuzul de a plăti sau lipsa poliței nu îl exonerează de responsabilitate.

Recomandarea experților

Specialiștii recomandă ca fiecare proprietar să își asigure locuința și să cunoască ce drepturi și obligații are, potrivit legii.

Astfel, chiar și în cazuri neprevăzute, recuperarea pagubelor devine mai rapidă și mai sigură, notează stiripesurse.ro.