Ioana Mihăilă: Personalul medical care nu se vaccinează, se va testa din fonduri proprii

Foto: Lucian Alecu

Ordinul pentru infecțiile asociate actului medical va fi modificat, iar personalul medical care nu se vaccinează, se va testa din fonduri proprii, a spus ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

„Urmează să modificăm Ordinul pentru infecţiile asociate activităţii medicale, aşa încât să facem mai indezirabilă absenţa vaccinării pentru personalul medical. Şi atunci când vrem să facem lucrul acesta, avem în principal, în gând, pacientul, care şi el are drepturi şi are dreptul de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare”, a spus aceasta.

Nu poate fi nimeni obligat să se vaccineze, însă dorința celor din minister este de a informa pe toată lumea și să faciliteze activitatea celor care sunt vaccinaţi.

„La nivelul la care am creionat lucrurile, fără să ajungem la o concluzie finală - personalul medical care nu este vaccinat probabil că va trebui să se testeze periodic, cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătăţii, aşa încât pacientul să fie în siguranţă şi ,din nou, să aibă certitudinea că este tratat şi diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat”, a mai spus ministrul Sănătății.

Mediafax