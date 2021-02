Limba cu solzi, un simptom necunoscut al COVID

Cu toate că a trecut aproape un an de când Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunțat denumirea oficială a bolii provocate de coronavirusul din China, COVID-19, această afecțiune mai are multe surprize pentru oamenii de știință, care „îmbogățesc” lunga listă de simptome cu încă unul. Astfel, o limbă cu aspect de hartă, acoperită cu pete roșiatice sau cu mici asperități, ca niște mici solzi, ar putea fi nou simptom al bolii COVID-19, este de părere Tim Spector, un cercetător britanic care a studiat, în ultimele luni, cum s-a manifestat afecțiunea la peste 4 milioane de oameni.

În vreme ce oboseala extremă, durerile musculare și de cap, tusea, pierderea gustului și a mirosului sunt simptome frecvente și deja binecunoscute de majoritatea oamenilor, expertul britanic spune că a observat la mulți pacienți apariția pe limbă a unor afte dureroase, ulcerații și abcese care ar fi legate tot de COVID. „Limba COVID”, cum a fost denumită de Tim Spector, profesor de epidemiologie genetică la King’s College din Londra și cercetător principal al aplicației ZOE COVID Symptom Study, ar putea face parte dintr-o gamă întreagă de simptome mai puțin întâlnite, care nu prea au fost luate în seamă. Cu ajutorul aplicației respective, cercetătorii au depistat 24 de simptome asociate acestei boli.

„Am adunat date de la 4,5 milioane de oameni din trei țări, care ne-au descris simptomele, și am depistat până acum peste 20 de simptome de COVID, între care unele rare, care nu au fost observate până acum”, a declarat Tim Spector, citat de Euronews.

De ce nu a fost considerat un simptom

Potrivit cercetătorului britanic, aproximativ o treime dintre pacienții care au făcut COVID-19 au dezvoltat astfel de simptome nespecifice. Mai mult, acesta a explicat pe Twitter că nu este vorba de o manifestare a noilor tulpini ale virusului, pentru că simptome de tipul „limbă COVID” au fost semnalate încă din luna decembrie 2019, însă nu au fost luate în calcul deoarece, la început, „ni s-a spus că este o «gripă rea»”.

Este „limbă COVID” atunci când arată ca și cum ar fi „răzuită”, ca și cum ar lipsi mici bucățele din ea sau ca și cum „ar face niște solzi”. De asemenea, poate să aibă un aspect încărcat, cu asperități, și să fie acoperită de un strat de o altă culoare, alb-gălbuie, care nu iese la periaj. Poate fi o „limbă geografică” (cu aspect de hartă, acoperită cu niște pete roșiatice) și, de multe ori, este vorba despre un simptom dureros”, a mai precizat Spector.

„Am avut, dar medicii nu au știut ce este”

O bucureșteancă a spus, pentru Jurnalul, că a avut acest simptom, în timp ce a fost bolnavă de COVID-19, însă medicii nu au făcut legătura cu boala: „N-am avut o formă gravă, ci medie, și m-am tratat acasă. M-am speriat când am văzut că pe o porțiune din limbă au apărut niște asperități gălbui, care semănau cu niște solzi, și nu am reușit să le îndepărtez cu nimic. Am trimis o fotografie dermatologului, însă nu și-a dat seama ce este. După cele trei săptămâni de izolare, am mers la alt medic, dar îmi trecuse deja. A spus că nu știe dacă a apărut de la COVID, dar eu n-am avut niciodată așa ceva în gură”.

Un studiu legat de anumite modificări și patologii ale limbii, în cazul unora dintre pacienții COVID-19, a fost publicat în vara anului trecut și într-o publicație de specialitate, International Journal of Infectious Diseaseas, însă experții nu au știut cu certitudine dacă este vorba despre un simptom în sine sau este o infecție cu alți patogeni, apărută ca urmare a bolii.