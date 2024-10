Livratorii de mâncare din Cluj Napoca îi păcălesc pe clienți. Ce se întâmplă cu preparatele comandate online

Un clujean a comandat mâncare de la un restaurant fast-food și s-a trezit cu banii luați și fără mâncare, după ce livratorul a marcat comanda „livrată” în aplicație, dar produsele nu au mai ajuns la destinație.

Ce fac livratorii cu mâncarea comandată online

„Am comandat ceva de la McDonald's. Comanda a fost acceptată și pregătită repede, iar curierul a ajuns acolo. Apoi, apasă pe butonul de anulare a livrării, iar aplicația începe să caute alt curier. Îmi este alocat un alt curier care merge la McDonald's să ridice comanda. Surpriză, comanda deja fusese ridicată de primul curier.

Am discutat cu managerul de la McDonald's și e o practică des întâlnită: curierii ridică comanda și anulează livrarea ca să o mănânce ei. Operatorul de la Glovo era complet depășit, oricum. El îmi garanta că doar întârzie comanda”, a reclamat clujeanul.

O altă persoană spune că a trecut printr-o situație similară. Livratorul s-a deplasat până în fața blocului în care locuiește, dar nu a mai livrat comanda.

„Eu am pățit duminică seara următoarea fază... la Bolt Food:

Comanda plasată (tot la McDonald's), preluată de un curier (avea nume de român), livrată până în fața blocului, unde tipul a dat "livrată", dar fără să o livreze efectiv.

Am așteptat 10 minute să văd dacă mai vine. După 10 minute îl sun și îmi răspunde cineva nepalez care nu știa mai mult de două cuvinte în română sau engleză. Îl întreb de comanda mea, la care el: "McDonald's order for bla bla?". Îi zic că da, iar el îmi răspunde: "No order, no order, Mc is closed bla bla". Am cedat văzând că nu mă pot înțelege cu el.

Citește pe Antena3.ro De ce ne cade părul toamna. Explicația fenomenului și ce e de făcut

Bolt nu are suport online, așa cum are Tazz (nici de ei nu sunt mândru), a trebuit să le las mesaj pe chat și să aștept până a doua zi să rezolve problema”, a povestit un alt clujean, potrivit stiridecluj.ro.