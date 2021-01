Medic de familie: Din păcate, Pfizer și Moderna au fost cele mai sigure la teste... Iată de ce zic ”din păcate”!

Vaccinarea împotriva infecției cu SARS-CoV-2 este o problemă personală, pentru că astfel ne protejăm de noul coronavirus și evităm riscul de a dezvolta simptome grave. Însă imunizarea fiecăruia dintre noi ajută și la protejarea celor din jur, pe care nu vrem să-i îmbolnăvim.

"Exista dupa parerea mea o foarte mare confuzie la nivel de opinie publica - confuzia dintre SANATATEA INDIVIDUALA si SANATATEA PUBLICA.

"P" din DSP vine de la asta - publica. Directia de sanatate publica.

Oamenilor li se pare suspicios - ce tot trag astia de noi sa ne facem vaccinul?! Or fi platiti!? Aoleu, chiar e posibil sa fie platiti.

Da, s-au promis (ca se promite mai des decat se face) niste bani daca medicii isi inscriu pacientii pe platforma la vaccin. Dar de ce?

De unde graba asta si de ce se trage asa mult pe povestea asta cu vaccinul?

Raspunsul este simplu - nu tine de sanatatea individuala, a ta si a mea. Tine de sanatatea publica - a tuturor.

Eu m-am vaccinat anti-Covid cu vaccinul Pfizer BionTech desi era clar pentru toata lumea ca eu nu prea fac COVID.Sotia mea a avut, am dormit in acelasi pat.Nu am luat. Sunt medic de familie, nu am facut consultatii la geam si am avut pacienti de COVID, nu am luat.

Am copii, am angajati, am luat contact si ei au luat contact.Nu am luat. Probabil am gena buna, probabil mananc ce trebuie, probabil am noroc....Nu situ. Dupa capul multor antivaccinisti eu NU ar trebui sa ma vaccinez.

Colega mea cu care lucrez la clinica a facut COVID de doua ori. A doua oara mai rau decat prima oara. E ok fiindca e tanara. Eu m-am vaccinat pentru ea.

Asta inseamna sanatate publica. Sa facem TOTI un efort, indiferent de varsta, boli asociate, rezistenta naturala, conditii de viata, etc.

S-au gasit produsele astea doua, Pfizer si Moderna. Din pacate pentru efortul de sanatate publica la nivel mondial au fost cele mai sigure la teste si in studii si au iesit primele. De ce zic "din pacate"? E o tehnologie noua si asta mereu sperie.Doar prin "nou" si poti introduce aici orice conspiratie tembela despre cum vrea Bill Gates sa te omoare - pe tine, Gicu Instalatorul din Fetesti.

Nimeni nu cred ca a vrut, mai ales specialistii in sanatate publica sa avem de-aface cu tehnologii noi cand vine vorba de vaccinare.Pur si simplu a fost un efort colectiv in care s-au bagat foarte multi bani si asta a fost cea mai buna optiune in cel mai scurt timp. Aia e, e tehnologie noua si la teste a iesit SIGURA. Ca de-aia s-a aprobat.

Vaccinul este, DA, inca in studii dar pentru a i se certifica profilul de eficacitate nu cel de siguranta. Daca cel de siguranta lasa dubii nu si-ar fi permis nimeni sa il aprobe. Covid nu e ciuma.

Nu suntem disciplinati sa lucram in echipa.Nu intelegem de ce sa ne vaccinam TOTI, deodata. Am intalnit oameni inteligenti cu IQ mare care au dubii pentru ca pur si simplu, sunt repetenti la public si mari performeri la individual.

Suntem o natie cu medalii de aur la individual si scoruri extrem de mici la proba pe echipe. E suficient sa vezi blocurile pe dinafara si cum arata casele pe dinautru! Spatiile publice in ce jale se afla, dezbinarea bugetari/privat, politica, samd.

Uitati-va la Israel.Un popor care acum 70 de ani era efectiv fugarit pe strada ,impuscat, incarcerat, omorat lent prin tot felul de metode. Aia au invatat lectia PUBLICA de atunci.

IMPREUNA au fost toti evreii masacrati - indiferent de situatia individuala. Si au inteles lectia. Acum fac totul impreuna cel mai bine. Si-au facut o tara, o apara de mama focului, muncesc impreuna ,fac armata impreuna multi ani de zile si, ce sa vezi, se vaccineaza toti fara discutii. impreuna.

Israel are cea mai mare rata de vaccinare. In timp ce toate tarile lumii abia au ajuns la 1-2 oameni la 100, astia au trecut de 30.

Trebuie sa invatam sa colaboram. Sa intelegem ca nu totul are legatura fix cu noi ca indivizi si ca unele lucruri au legatura cu noi ca popor, noi comunitatea in care traim.

Vaccinul trebuie facut cat mai repede pe masura ce ne sosesc dozele si Guvernul il poate achizitiona.Sanatatea PUBLICA se bazeaza pe asta. Daca il facem intr-o fereastra de timp de 3-4 luni macar 50% din populatie stiu si oamenii astia care fac aceste calcule cum sa mearga in viitor, ce masuri sa ia, etc.

O problema de sanatate publica cum este COVID se tine in frau doar prin masuri de sanatate publica cum este un vaccin", scrie medicul de familie, Cristian Suciu, pe Facebook.