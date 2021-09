Medic de familie: „Eu nu am cu ce vaccina copii de 5-6 ani”

În timp ce premierul Florin Cîțu crește subvențiile partidelor politice și alimentează consistent Fondul de rezervă, prin care se alocă bani din pix pentru primării, copiii sunt lăsați fără un vaccin esențial din schema națională de imunizare. „Eu nu am cu ce vaccina acum copii de 5-6 ani. Vaccinul Tetraxim (contra poliomielitei, difteriei, tetanosului, tusei convulsive) nu mai există în stocuri de luna asta, pentru că n-au mai fost bani la minister să facă achiziția”, spune Raluca Zoițanu, președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie. Și bolnavii de cancer, și cei cu HIV/SIDA își primesc medicamentele vitale „la bucată” și sunt nevoiți să facă săptămânal sute de kilometri, cu un risc major de a se infecta cu virusul SARS-CoV-2, pentru a-și ridica cele câteva pastile. Reprezentanții pacienților cronici îi amenință cu instanța pe toți cei responsabili de încălcarea drepturilor constituționale ale bolnavilor și spun că vor semnala situația la Parlamentul European.

„Este un rapel la vaccinarea pe care o fac copiii când sunt bebeluși, în primul an de viață și mai au nevoie de doza asta ca să aibă asigurată imunitatea pentru bolile pe care le-am enumerat: poliomielita, difteria, tetanosul și tusea convulsivă”. Dacă în cazul primelor trei sunt foarte rare situațiile în care apar, cea de-a patra afecțiune încă este foarte frecventă în țara noastră. „Încă există tuse convulsivă, celelalte au cam dispărut. Poliomielita există în Ucraina, prin Republica Moldova, deci n-ar fi imposibil să mai apară și la noi – d-asta continuăm să vaccinăm -, dar cel de tuse convulsivă chiar este foarte important!”, a spus, pentru Jurnalul, dr. Raluca Zoițanu. Potrivit medicului, luna septembrie era momentul ideal să fie vaccinați toți copiii de 5-6 ani, pentru că părinții sunau medicii de familie să întrebe de actele sau analizele pentru începerea şcolii şi erau chemați la vaccin.

Lipsa vaccinului tetravalent, o problemă națională

Acum, medicii trebuie să le explice părinților că nu există vaccinul Tetraxim în stoc și nici nu se ştie exact când va ajunge din nou în cabinete.

„A fost stoc până în luna august inclusiv - erau dozele care expirau în luna august - am putut să le folosim până la sfârșitul lunii. Și ar fi trebuit făcută achiziția ca, din septembrie, chiar din august ar fi trebuit să vină, astfel ca din septembrie să începem să le folosim pe cele cu termen de expirare 2022. Am tot așteptat, dar n-au mai venit dozele. Nici DSP-urile nu știu să ne spună când le vor primi, până nu le văd și ei în frigidere”. Chiar dacă și până acum au mai fost discontinuități în unele județe, cu alte vaccinuri, acestea apăreau pentru că nu-și gestionau bine stocurile, însă acum toți medicii de familie se confruntă cu această lipsă a vaccinului tetravalent. „Este o problemă națională, pentru că el se achiziționează de Ministerul Sănătății și se trimite în teritoriu, la DSP-uri, și de acolo la medicii de familie”, a precizat dr. Zoițanu.

SIUI-ul a amețit de tot

Nu doar cu lipsa vaccinului pentru copii se confruntă medicii de familie, ci și cu veșnicele erori din platforma informatică a asigurărilor de sănătate, erori pe care nimeni nu pare interesat să le rezolve și îi afectează direct pe pacienți. Timp de mai multe zile, la începutul acestei luni, medicii s-au plâns ba că nu pot fi validate consultațiile, ba că apar fără contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate sau cu zero pacienți pe liste. Mai mult, softul CNAS îi vedea ca decedați pe unii dintre românii asigurați la stat, după spusele medicilor de familie. „Da, mi s-a întâmplat și mie, tuturor ni s-a întâmplat! La începutul lunii, aproape în fiecare lună, sistemul este suprasolicitat în perioada de raportări. Doar că luna asta problemele au fost ceva mai grave, am înțeles că s-a stricat o componentă hardware. Softul oricum nu e prea bine gândit, că e făcut acum 15 ani, dar, colac peste pupăză, le-a căzut și această parte fizică”, mai spune dr. Zoițanu.

Medicamente „la bucată” pentru cronici

Și pacienții cu boli cronice au rămas fără tratamente, iar cei mai afectați sunt pacienții cu cancer și cei cu HIV/SIDA, arată Alianța Pacienților Cronici din România într-o scrisoare adresată partidelor politice, Ministerului Sănătății, CNAS și Guvernului. Unul din patru pacienți români diagnosticați cu HIV/SIDA nu urmează în prezent tratamentul specific bolii lor, avertizează APCR, iar lipsa fondurilor destinate acestor programe naționale de sănătate este semnalată de toate centrele regionale de boli infecțioase din România, iar dacă autoritățile nu iau măsuri acum acest număr va crește considerabil:

„Medicii fac eforturi disperate de a calcula medicația la plic, la bucată, pentru a ajunge la fiecare pacient. Această practică încalcă toate normele legate de farmacovigilență, siguranța medicamentului și siguranța pacientului, periclitându-i sănătatea”.

Bolnavii, puși pe drumuri

Factorul politic pune viața pacienților cronici în pericol, mai spune asociația, precizând că sunt pacienți care în fiecare săptămână sunt chemați de la sute de kilometri la centrele regionale pentru a ridica medicamentele. „De exemplu, pacient din Tecuci, obligat să vină la spital pentru ridicarea tratamentului în fiecare săptămână, la București; în situația acestui pacient, se regăsesc absolut toți pacienții”, arată APCR. Pe lângă riscul epidemiologic, drumurile repetate implică și costuri importante pentru transport, pe care nu toți bolnavii și le pot permite, iar întreruperea tratamentului chiar și pentru 1 – 2 zile, la pacienții cu HIV/SIDA, poate altera întreaga schemă terapeutică.

Guvernanții, acuzați de cinism

„Facem apel încă o dată la politicienii din Guvernul României să înceteze orice mascarada politică și să se dedice rezolvării acestor probleme, pentru a preîntâmpina un nou val de decese cauzate de cinismul și lipsa lor de empatie, dar și de lipsa finanțării și a politicilor coerente din sănătate. Reamintim faptul că în 2020 decesele generale au crescut apreciabil 260.353 (11.7‰) la 297.345 (13.4‰), iar în 2021, dacă nu se iau măsuri urgente, numărul deceselor va crește și mai mult”, subliniază organizația de pacienți.

Alianța Pacienților Cronici din România precizează că va semnala Parlamentului European situația curentă și își rezervă dreptul „de a acționa în judecată pe toți cei responsabili pentru aceste derapaje, pentru încălcarea cu bună știință a dreptului la asistență medicală, la sănătate, la viață, drepturi consfințite atât de Constituția României, cât și de Legile în vigoare ale României și UE”.

La ultima rectificare bugetară, publicată miercuri în Monitorul Oficial, partidele politice au primit 87 milioane lei subvenție. Pentru achiziția vaccinului tetravalent pentru copii, era nevoie de 9 milioane de lei.

Medicii infecționiști din România au făcut apel la APCR pentru a prezenta public problemele cu care se confruntă doctorii și pacienții.

Ce spune fostul ministru al Sănătății

Marți, la prezentarea bilanţului celor patru luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătăţii, Ioana Mihăilă a declarat că este „dramatică” situaţia fondurilor pentru programele naţionale de sănătate, precum cel de vaccinare şi pentru bolnavii de HIV/SIDA şi tuberculoză. Anterior, aceasta l-a acuzat pe Florin Cîțu de iresponsabilitate, precizând că premierul știa încă din aprilie că banii alocaţi ministerului nu sunt suficienți. Zilele trecute, fostul ministru al Sănătății a scris pe Facebook că în instituția pe care a condus-o s-au făcut „toate transferurile posibile” de fonduri între diferite programe, pentru a putea asigura sumele necesare nevoilor acute ale pacienţilor. Printre altele, Mihăilă spune: „Am transferat bani de la acțiunile prioritare (programe pentru pacienții critici) pentru a putea plăti vaccinul BCG pentru vaccinarea nou-născuților (la început de iulie, aproximativ 3 milioane de lei); Tot de la acțiuni prioritare au fost transferați bani pentru a plăti vaccinuri din Programul Național de Vaccinare (pneumococic, ROR etc.; aproximativ 7 milioane de lei, 2 iulie). (...) Am transferat credite de angajament de la materiale sanitare pentru a asigura încheierea contractului pentru achiziția de vaccin tetravalent (9 milioane de lei); De la materiale sanitare am transferat credite de angajament pentru a asigura încheierea contractelor privind tratamentul pacienților HIV-SIDA și cu boli hematologice (46 de milioane de lei)”.