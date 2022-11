Reacția unui medic care a refuzat o „atenție”: Sănătatea nu e un excel, nu e tuns de păr

Doctorul Ștefan Busnatu povestește pe pagina sa de Facebook faptul că a fost extrem de supărat la spital în urma unui consult efectuat unui pacient, pentru că acesta insista să îmi dea „o atenție”.

„Nu e vina lui, pentru că săracul probabil că are formată imaginea asta eronată că trebuie să dea doctorului ceva ca să se asigure că are grijă de el din cauza sistemului nostru care a permis prea mult timp fenomenul de șpagă și atenție oferită personalului medical. Dragii mei, nu îl mai practicați! E un fenomen pe care nu îl tolerez și pe care îl consider degradant moral pentru un om care a ales să își dedice viața pentru a avea grijă de sănătatea oamenilor și care a depus pentru asta și un juramant când a finalizat Facultatea de Medicină - Jurământul lui Hipocrate”, spune medicul.

Medicul cardiolog spune că sănătatea omului reprezintă „un act de umanitate și de marinimie”.

„Sănătatea omului nu e un excel, nu e un tuns de păr, nu e o schimbare de robinet la un calorifer spart… sănătatea omului reprezintă un act de umanitate și de mărinimie făcut de un om despre care consider că are o menire specială. Prin urmare, pentru că știu că foarte mulți dintre cei care mă urmăriți îmi sunteți și pacienți, vă rog să nu mai faceți astfel de gesturi care nu fac decât să mă jignească, și totodată nu îl mai faceți nici în alte medii pentru că în acest fel veți menține fenomenul și va fi greu să ajungem la o stare de normalitate”, mai spune medicul.

Ștefan Busnatu este sunt medic cardiolog, doctor în științe medicale, prodecan la Facultatea de Medicină - UMF „Carol Davila” și tânăr ambasador al României pe Prevenție Cardiovasculară din partea Asociației Europene de Cardiologie Preventivă, membră a Societății Europene de Cardiologie. Activitatea medicală o desfășoară în Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, în cadrul Clinicii de Cardiologie, potrivit site-ului propriu.

(sursa: Mediafax)