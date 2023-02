VIDEO O mină marină a explodat la malul Mării Negre

Explozia a avut loc în dreptul orașului georgian Batumi. Cauza probabilă este lovirea minei de țărm, fiind împinsă puternic de valuri, scrie ziare.com.

Este prima mină marină care ajunge în apele de coastă ale Georgiei, de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Cu toate acestea, alte mine au explodat în apele teritoriale ale Turciei.

Și în apele teritoriale ale României au fost găsite mine, o navă de război suferind pagube în timpul acțiunii de dezamorsare a proiectilului.

BREAKING: A naval mine has exploded on the coast of the Georgian city of Batumi. Most of the city reportedly felt the effects of a big explosion.



This incident is the first sea mine detection since the beginning of the Russo-Ukrainian war on Georgia's Black Sea coast. pic.twitter.com/K02Q2biKOm