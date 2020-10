Ministrul Finanțelor dezvăluie bugetul Primăriei Capitalei

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că Primăria Capitalei avea în cont 10,8 milioane de lei la data de 30 septembrie 2020.

"La întâlnirea cu premierul Ludovic Orban şi primarul ales Nicuşor Dan am prezentat şi câţi bani are PMB la 30 septembrie în cont. Sunteţi pregătiţi ? 10,8 milioane de lei. De aceea am spus că sunt elegant când vorbesc de o situaţie dificilă şi am promis că mă voi implica pentru a rezolva problemele bucureştenilor", a scris demnitarul pe Facebook.

Câștigătorul alegerilor pentru Primăria Municipiului București a declarat că va colabora cu Executivul pentru implementarea proiectelor sale, care vizează construirea metroului de suprafață, șoseaua de centură a orașului și centura verde.



"Gestionarea Primăriei Capitalei este o chestiune extrem de serioasă. În momentul acesta, avem o primărie în faliment, o primărie cu probleme structurale uriaşe pe ce înseamnă trafic, poluare, clădiri cu risc seism, termoficare - energia mea în perioada imediat următoare se va dedica Bucureştiului", a explicat Nicuşor Dan.