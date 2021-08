Nevaccinații care au avut COVID-19, risc dublu de reinfectare față de cei vaccinați 

„Dacă am avut deja COVID, mai are rost să mă vaccinez?”. Este, probabil, una dintre cele mai frecvente întrebări legate de vaccinurile anti-COVID, din acest an, la care oamenii de știință au venit cu răspunsuri contradictorii. Un studiu preliminar publicat în urmă cu două luni de cercetătorii Clinicii Cleveland (SUA) concluziona că vindecații de COVID-19 nu au nevoie de vaccin, deoarece acesta nu le-ar aduce beneficii suplimentare. Acum însă, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite avertizează că persoanele care au trecut prin infecția cu virusul SARS-CoV-2 sunt de două ori mai predispuse să se infecteze din nou, dacă nu sunt vaccinate.

„Chiar dacă ați avut COVID-19, vă rog să vă vaccinați în continuare”, a declarat directorul CDC, dr. Rochelle Walensky, zilele trecute, când Centrul american pentru prevenirea și controlul bolilor a publicat rezultatele unui studiu prin care a fost evaluată probabilitatea reinfectării, în cazul persoanelor testate pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2 în 2020.

Concret, persoanele care au avut COVID-19, dar nu s-au vaccinat în acest an s-au confruntat cu un risc de reinfecție de 2,34 ori mai mare decât cele care au fost testate pozitiv și și-au întărit imunitatea naturală cu un vaccin anti-COVID, potrivit studiului CDC.

„Acest studiu arată că sunteți de două ori mai predispuși să vă infectați din nou dacă nu sunteți vaccinați. Vaccinarea este cea mai bună metodă să te protejezi, pe tine și pe cei din jur, cu atât mai mult cu cât varianta mult mai contagioasă Delta se răspândește în țară”, a subliniat dr. Walensky, citată de www.cdc.gov.

Chiar dacă studiul a examinat doar un număr relativ mic de oameni din Kentucky, datele colectate în ultimele luni, în plin val pandemic provocat de varianta Delta, contracarează, practic, vocile care susțin că vaccinarea nu este necesară pentru persoanele care au avut virusul și au dezvoltat imunitate.

În plus, CDC arată că „vaccinurile au împiedicat spitalizările legate de COVID-19 în rândul grupelor de vârstă cu cel mai mare risc” și, pe măsură ce cazurile noi, spitalizările și decesele cresc, aceste date confirmă faptul că vaccinurile sunt cea mai bună modalitate de a preveni boala. „Vaccinurile anti-COVID-19 rămân sigure și eficiente. Previn bolile grave, spitalizarea și moartea. În plus, chiar și printre cazurile mai puțin frecvente de COVID-19 în rândul persoanelor vaccinate complet sau parțial, oamenii sunt mai susceptibili de a avea o boală mai ușoară și mai scurtă în comparație cu cei care sunt nevaccinați”, potrivit CDC.

Autorii studiului au avertizat că încă nu se cunosc multe despre cât durează imunitatea naturală la virus.

Studii cu rezultate contradictorii

Noile rezultate publicate de CDC contrazic, practic, un alt studiu publicat tot în Statele Unite, în prima parte a lunii iunie. La momentul respectiv, oamenii de știință de la Clinica Cleveland au spus că persoanele care au trecut deja prin infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu obțin beneficii suplimentare în urma vaccinării, în timp ce persoanele care nu au avut boala beneficiază din plin de serurile anti-COVID. Prin urmare, cercetătorii americani au concluzionat că vaccinurile împotriva COVID-19 ar trebui acordate cu prioritate persoanelor fără o infecție anterioară cu noul coronavirus. Trebuie menționat însă că a fost vorba de rezultatele unui studiu preliminar, iar dintre cei peste 50.000 de participanți înscriși, doar 5% au avut anterior infecție cu SARS-CoV-2. Un aspect important este și faptul că acesta a fost demarat la jumătatea lunii decembrie 2020 și centralizează, practic, datele din primele luni ale acestui an, înainte ca tulpina Delta, cea mai contagioasă din cele de până acum, să ia avânt în SUA.

Cum rezistă vaccinurile în fața tulpinii Delta

Dr. Eric Topol, profesor de medicină moleculară în California, face o centralizare a datelor existente, până în acest moment, cu privire la eficiența vaccinurilor anti-COVID în fața variantei Delta, incluzând și ultimul studiu efectuat în lumea reală și nu în laborator, pe serul produs de Johnson & Johnson.

„Este notabil declinul pentru protecția ARN-m (n.r. - vaccinurile de tipul ARN mesager) versus infecții”, spune dr. Eric Topol într-o postare pe Twitter. Omul de știință american precizează însă că eficiența acestor vaccinuri față de spitalizări și decese rămâne foarte ridicată.

Practic, vaccinurile Pfizer-BioNTech și Moderna (ambele cu tehnologia ARN mesager) au redus riscul de spitalizare și deces din cauza COVID cu 96%, iar vaccinul Astra Zeneca, cu 92%.

În ceea ce privește serul Johnson & Johnson, care se administrează într-o singură doză, acesta a redus spitalizările și decesele cu 71%. Studiul publicat în weekendul trecut face precizarea că în fața variantei Delta, vaccinul Johnson & Johnson are o eficacitate de până la 95% la capitolul mortalitate și de până la 71% în privința spitalizării cu forme grave/severe.

Diferențe mari în cazul vaccinului Pfizer

Nu la fel de eficiente sunt vaccinurile în privința infectărilor, după cum se poate observa din tabelul întocmit de dr. Topol, care precizează că „infecțiile cu Delta se caracterizează prin încărcături virale foarte mari”.

Practic, serul AstraZeneca oferă o protecție de până la 60% în fața infecțiilor simptomatice (ușoare și medii), iar vaccinul celor de la Moderna este eficient în proporție de 72%. Vaccinul Pfizer este cel mai controversat, datele existente arătând diferenţe mari de eficienţă în cazul variantei Delta (39% - 88%).

Conform unui studiu realizat în Israel, vaccinul anti-COVID de la Pfizer ar avea în prezent o eficienţă de numai 39% în această ţară, unde Delta este tulpina dominantă. De cealaltă parte, studiul britanic publicat în New England Journal of Medicine constată o eficienţă de 88% în Regatul Unit în cazul persoanelor vaccinate complet cu serul Pfizer.