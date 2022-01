Noua tulpină Deltacron, doar o „sperietoare”

Anunțul a fost făcut, sâmbătă, de ministrul Sănătății din Cipru, potrivit căruia cercetătorii ciprioți au descoperit o variantă nouă de coronavirus - asta, în timp ce la nivel mondial sunt înregistrate recorduri de infectări cu Omicron – s-a propagat rapid și a făcut înconjurul lumii în câteva ore.

Denumită Deltacron, noua tulpină este o combinație între variantele Delta și Omicron, potrivit specialiștilor din Cipru, și a fost depistată până acum la 25 de persoane. Mai mulți oamenii de știință din alte țări sunt de părere, însă, că varianta raportateă în Cipru este, mai degrabă, rezultatul contaminării probelor secvențiate, decât o variantă reală a virusului, și le recomandă oamenilor să nu se îngrijoreze inutil, până nu se va confirma dacă este sau nu o nouă tulpină a coronavirusului.

„Suntem mândri de oamenii noștri de știință”, a declarat, sâmbătă, ministrul Sănătății, Michalis Hadjipantelas, după ce a anunțat descoperirea unei noi variante de către oamenii de știință ciprioți, citat de Cyprus Mail.

Dr. Leontios Kostrikis, conducătorul echipei de cercetători care lucrează în cadrul laboratorului de biotehnologie și virologie moleculară al Universității din Cipru, a explicat că noua variantă Deltacron are aceeaşi bază genetică a variantei Delta, alături de o parte dintre mutaţiile variantei Omicron.

„Am găsit un număr semnificativ de mutații găsite anterior doar în cazurile Omicron, care sunt însă diferite de alte variante, deoarece are 30 de mutații”, a spus dr. Leontios Kostrikis.

„Există o corelație între Deltacron și spitalizări”

De asemenea, cercetătorul a declarat că noua variantă a fost identificată în comunitate. Este vorba de 25 de probe prelevate în Cipru, dintre care 11 proveneau de la persoane internate cu coronavirus și 14 din populația generală.

„Frecvența mutațiilor a fost mai mare în rândul celor aflați în spital, ceea ce ar putea însemna că există o corelație între Deltacron și spitalizări”, a precizat dr. Kostrikis, citat de presa locală.

Este foarte posibil ca varianta specifică să nu fi fost identificată nicăieri altundeva în lume, a mai spus el, astfel încât această descoperire ar putea fi de interes global.

Secvențierile celor 25 de probe au fost transmise bazei de date GISAID (The Global Initiative on Sharing All Influenza Data) - o bază de date internațională ce urmărește evoluția virusului și răspândirea la nivel mondial - care le va pune la dispoziția comunității științifice globale.

Rămâne de văzut dacă această nouă tulpină este mai patologică sau mai contagioasă sau dacă va reuși să se impună în fața celor două tulpini dominante, Delta și Omicron, a mai precizat dr. Kostrikis.

„Sperie inutil o mulțime de oameni”

Anunțul ciprioților a fost preluat de mass-media internaționale și s-a rostogolit, de asemenea, rapid, pe rețelele de socializare, unde au și reacționat mai mulți experți din alte colțuri ale lumii.

Aceștia sunt de părere că, deși nu este exclusă posibilitatea ca acest mix de tulpini să apară la un moment dat, deocamdată se poate vorbi doar despre o variantă ipotetică rezultată din recombinarea dintre Delta și Omicron.

În acest moment, este mult mai probabil ca varianta raportată în Cipru să fie rezultatul contaminării probelor secvențiate, și nu o variantă reală.

„Sperie inutil o mulțime de oameni”, a scris, pe Twitter, dr. Eric Topol, om de știință și autor american, comparând Deltacron cu un fel de sperietoare.

De asemenea, dr. Tom Peacock, virusolog la Imperial College din Londra, spune că această variantă cu care s-au lăudat ciprioții nu este reală, ci este vorba despre „o eroare de secvențiere de laborator”.

Și în ultimele săptămâni ale anului 2021, s-a discutat intens despre o nouă tulpină rezultată din combinația dintre Omicron și Delta. S-a dovedit, însă, că „Delmicron” cum a fost denumită, nu a fost o variantă nouă a coronavirusului, ci doar cazuri de coinfecții cu cele două tulpini ale SARS-CoV-2.