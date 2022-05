Obicei românesc: nimeni nu se angajează înainte de sărbători

Antreprenorii unor firme cu deficit de personal spun că nu au mai primit CV-uri de dinainte de Paște cu peste două săptămâni. Asta în ciuda faptului că sunt peste 230.000 de șomeri înregistrați la ANOFM. Cei mai mulţi au așteptat să treacă sărbătorile, chiar dacă asta poate că a însemnat să dea cu piciorul șansei de a se angaja la societățile care în această perioadă au avut nevoie de personal mai mult ca de obicei.

În general, cele mai multe locuri de muncă oferite de angajatori sunt în domeniul construcțiilor, industriei textile și industriei prelucrătoare. Începând din luna martie însă, a crescut şi numărul de locuri de muncă disponibile pentru bucătari, ajutor de bucătari sau cameriste. Multe dintre anunțuri au rămas fără solicitări în perioada sărbătorilor Pascale.

„În fiecare lună dau anunţuri de angajare în ziar sau pe OLX. Uneori caut bucătar, dar cel mai des ajutor de bucătar, spălător de vase sau vânzător de linie autoservire. În perioada Paştelui a trebuit să suplimentez numărul angajaţilor şi am dat anunţuri în mai multe locuri. Dacă veneau îi opream, nu îi dădeam afară după Paşte. Degeaba! Dacă la începutul lunii aprilie mai sunau unu, doi, pe zi, cam cu două săptămâni înainte de Paşte nu am mai primit niciun telefon sau CV de la cei care vor un loc de muncă. Nimic! Am crezut că e o greşeală, că nu au mai fost publicate anunţurile, dar când am verificat am văzut că erau. Pur şi simplu nu au mai sunat, ca să fie liberi de Paşte! Eu când îi aud pe unii cum se plâng că nu au serviciu, că ar vrea să muncească dar nu au unde, mi se ridică păru-n cap! Nu vor să muncească. Ca spălător de vase nu ai nevoie de experienţă, nici de studii, doar de poftă de muncă! S-au învăţat să primească de la stat şomaj, ajutoare de la UE, indemnizaţii sau mai ştiu eu ce...”, declara pentru Jurnalul proprietarul unei autoserviri din Piteşti.

După pandemie, lipsă de personal

După ce a depăşit cu greu perioada pandemiei, administratorul unei pensiuni de pe Transfăgărăşan a reuşit să închirieze toate camerele în timpul sărbătorilor Pascale. Bucuria lui a fost de scurtă durată, căci a apărut o altă problemă, lipsa de personal. A găsit lucrători pentru bucătărie și ospătari, dar nu și personal pentru curățenie în camere.

„Am început să caut cameriste cu două luni înainte de Paşte. Voiam să fim pregătiţi, să nu dăm din colţ în colţ înainte de sărbători. Sunau şi când le spuneam că trebuie să stea la pensiune, pentru că din creierul munţilor nu au cum să facă naveta, sau că se lucrează în perioada sărbătorilor, nu mai veneau. Le-am oferit 2.000 de lei, net, pe lună, cazare şi masă. Eu zic că e ceva, că rămân cu toţi banii ăştia! Nici pe transport nu era nevoie să cheltuiască, pentru că o dată pe săptămână transportăm angajaţii cu microbuzul nostru. Noi îi ducem şi îi luăm. Cu cât se apropia Paştele cu atât sunau tot mai puţini şi în ultimele săptămâni nu a mai sunat nimeni. Am reuşit să angajez o fată cuminte şi în rest ne-am ocupat noi, familia. Au ajutat-o soţia şi fiica mea ca să facă curăţenie în camere, pentru că nu am avut de unde să angajăm trei cameriste, câte aveam nevoie”, a povestit Ion Dumitrescu.

Anunțuri - da, solicitări - ba!

În privinţa angajărilor au făcut o pauză şi reprezentanţii unei firme de construcţii. Pentru că avea experienţa anilor trecuţi, administratorul unei societăţi spune că nici nu s-a mai ostenit să caute.

„În fiecare an, în apropierea sărbătorilor de Paşte sau de Crăciun, nu se fac aproape deloc angajări. Oamenii au alte priorităţi, nu îşi mai caută de lucru. Îi interesează să cumpere miel, să aibă un vin de ţară sau mai ştiu eu ce, dar dacă nu ai serviciu, cu ce cumperi toate astea? Eu nu îi înţeleg! Dacă ai nevoie de un loc de muncă, nu aştepţi să treacă sărbătorile şi apoi, Dumnezeu cu mila! Te duci atunci când ţi se oferă ocazia. Anul acesta nu am avut aşteptări și nu am dat multe anunţuri de angajare ca în alţi ani. Au fost doar câteva, pe platforme, în care căutam paznici pentru organizările de șantier. Exact cum mă aşteptam, nu am primit niciun telefon de la cineva care voia să se angajeze”, a declarat Cristian Marinescu.

Rata şomajului la nivel naţional a fost de 2,64% la finalul lunii martie, după cum a transmis Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Numărul total de şomeri la finele lunii martie 2022 a fost de 230.288 de persoane, mai mic cu 2.587 de persoane faţă de cel înregistrat la finele lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistraţi, 45.928 au fost şomeri indemnizaţi şi 184.360 şomeri neindemnizaţi.

