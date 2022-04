Peste 100 de copii din România sunt abuzați sexual, în fiecare lună

Cei care trec prin situații de abuz „se află în risc crescut de sindrom posttraumatic, în care experiența negativă își pune amprenta asupra întregii dezvoltări psiho-sociale”, avertizează reprezentanții Organizației Salvați Copiii România. În acest context, un centru-pilot Barnahus - în care copiii victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice pot beneficia de servicii integrate de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție – va fi deschis în București.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopţii, în primele nouă luni ale anului 2021 au fost înregistrate 11.903 cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, în creștere față de anul 2020, când au fost înregistrate 12.898 cazuri, în total.

Cele mai multe cazuri, în mediul rural

Tot în primele nouă luni ale anului 2021 s-au înregistrat 1.019 cazuri de abuz sexual asupra copiilor, 128 de băieți și 891 de fete, dintre care 379 în mediul urban și 640 în mediul rural. Din păcate, doar în 795 dintre cazuri a fost iniţiată urmărirea penală a agresorului, iar 607 cazuri au fost închise.

„Copiii care au trecut prin situații de abuz se află în risc crescut de sindrom post-traumatic, în care experiența negativă își pune amprenta asupra întregii dezvoltări psiho-sociale a copilului”, atrage atenția Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Risc de retraumatizare a victimei

Procurorul Alexandru Georgescu, formator la Institutul Național al Magistraturii, spune că abuzurile sexuale asupra copiilor sunt greu de probat, pe de o parte, fiind comise în intimitate și, de multe ori, sesizate foarte târziu, iar pe de altă parte, audierea repetată pentru obținerea probelor în aceste dosare implică un risc ridicat de retraumatizare a victimelor.

„Sunt foarte, foarte puține cazuri de alte infracțiuni unde riscul de retraumatizare a victimei este atât de mare cum este aici”, a precizat procurorul Alexandru Georgescu, în cadrul unei dezbateri online organizate de Salvați Copiii.

Centrul Barnahus, program unic în România

În acest context, Organizația a anunțat, ieri, dezvoltarea unui centru-pilot Barnahus la nivelul Municipiului București, bazat pe un model integrat de servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice.

Proiectul derulat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6 este implementat în perioada martie 2022 - august 2023 și are scopul ca, prin cooperare instituțională și abordare multidisciplinară, să prevină retraumatizarea copiilor victime ale abuzului sexual și violenței domestice.

O caracteristică-cheie a instituțiilor care funcționează după modelul Barnahus este aceea că sunt incluse și autoritățile naționale, la fel ca serviciile sociale, sistemul de sănătate, cel pentru protecția copilului și cel judiciar, explică reprezentanții organizației. Modelul Barnahus oferă un mediu sigur și receptiv la nevoile copilului, aducând laolaltă, sub același acoperiș, toate serviciile relevante.

În urma activităților din proiect:

• 100 de copii victime ale abuzului sexual și violenței vor beneficia de servicii integrate oferite în cadrul centrului-pilot

• 500 de copii vor fi instruiți pentru îmbunătățirea nivelului de conștientizare privind combaterea tuturor formelor de abuz

• 180 de specialiști din rândul autorităților locale și centrale vor fi informați cu privire la protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței prin evitarea retraumatizării copiilor și a importanței unei abordări multidisciplinare în furnizarea de servicii către copiii abuzați.

„Sperăm că serviciile multidisciplinare pe care le vom oferi în cadrul noului centru vor permite victimelor să depășească traumele cu care se confruntă, iar componenta de formare, informare și prevenire va duce în timp la diminuarea acestui fenomen”, spune Gabriela Schmutzer, director DGASPC Sector 6, care speră că acest program unic în România va fi transformat „într-un model de bună practică la nivel național”.

„Raportul Salvați Copiii România arată că, din o mie de dosare penale care privesc infracțiuni de abuz sexual cu un copil sub 15 ani, în 3 din 4 cazuri instanțele au considerat fapta ca act sexual cu un minor și nu viol. Am cerut modificarea legii, am militat pentru ca actul sexual cu un minor să fie încadrat drept ceea ce este, un viol”,

spune Gabriela Alexandrescu, Salvați Copiii România.

Într-un raport din anul 2020, cu privire la prevenirea și combaterea traficului de persoane, Consiliul Europei estima că, în Europa, 90% dintre cazurile de agresiune sexuală asupra copiilor nu ajung în atenția poliției ori a instanțelor judecătorești.

Creștere semnificativă a incidenței violenței asupra copiilor

Potrivit raportului „Studiu privind incidența violenței asupra copiilor”, publicat de Salvați Copiii România la finalul anului trecut, circa 3% dintre părinți afirmă că, în ultimul an, s-a întâmplat ca unul dintre copii să fi fost victimă a abuzului sexual, în aproape două treimi dintre cazuri agresorul fiind o persoană necunoscută.

„În comparație cu rezultatele studiului anterior (realizat în 2013 – n.r.), remarcăm o creștere semnificativă a procentului părinților care recunosc incidența abuzului sexual asupra copilului/copiilor lor (de la 0,5% la 3,2%), dar este dificil de stabilit dacă această creștere semnalează o creștere a incidenței abuzului sexual asupra copiilor sau doar o mai bună conștientizare a fenomenului de către părinți și/sau o mai bună comunicare pe acest subiect sensibil între părinți și copii”, se arată în documentul publicat de Salvați Copiii.

Cifrele reale ar putea fi mult mai mari, având în vedere că majoritatea cazurilor nu ajung în atenția poliției și a instanțelor.

Toleranța generală a românilor față de violență în diferitele ei forme, inclusiv abuz verbal și psihologic și capacitățile limitate ale sistemului public de a identifica, raporta și aborda într-o manieră transversală cazurile de violență, neglijare, exploatare și abuz sexual împotriva copiilor contribuie la incidența ridicată de abuzuri asupra minorilor.